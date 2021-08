Am Freitagabend kam es in der sechsten Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Lafnitz und dem SV Horn. Die Gäste gingen nach dem bisherigen Saisonverlauf als leichter Favorit in die Partie. Am Ende konnten sich aber die Gastgeber durchsetzen, und das klar und deutlich mit 5:1. Ein Doppelschlag kurz nach der Pause entschied die Partie zu Gunsten der Heimischen.

Führung, Ausgleich, Führung

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Sowohl die Lafnitzer als auch die Horner sind offensiv orientiert und verstecken sich nicht. Tore sollten vorerst aber noch keine fallen. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde zappelt das Leder im Netz. Stefan Gölles versenkt das Leder im Kasten von Horn und stellt auf 1:0 für die Lafnitzer. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Horn schlägt schon wenige Augenblicke später zurück. Marcel Schelle stellt auf 1:1. Damit ist wieder alles offen. Es geht aber weiter Schlag auf Schlag. Noch vor der Pause gelingt Sebastian Feyrer - er steht goldrichtig - das 2:1. Damit führen neuerlich die Lafnitzer, worauf es in die Kabinen geht.

Doppelschlag

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Lafnitzern, die den Schwung vom Ende der zweiten Halbzeit mitnehmen können. Es solllte auch nicht lange dauern, ehe sogar ein Doppelschlag gelingt. Mario Kröpfl trifft innerhalb von drei Minuten zwei Mal und stellt auf 4:1. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Jetzt ist Horn gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Gäste riskieren, doch das Spiel scheint entschieden. Lafnitz bringt die drei Punkte letztlich problemlos über die Zeit. In der 90. Minute macht Fadinger dann auch noch das 5:1. Horn konnte nicht mehr zulegen, das 1:3 und 1:4 innerhalb weniger Minuten hat den Gästen schließlich den Rest gegeben. Strafraumsituationen gibt es in der Schlussphase praktisch nicht mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und Lafnitz jubelt.