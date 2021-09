Der spusu SKN St. Pölten wird am Transfermarkt nochmals aktiv und verpflichtet mit Kresimir Kovacevic einen Mann für die Offensive. Der 27-jährige Kroate erzielte bei seinen bisherigen österreichischen Stationen in Hartberg und Lafnitz in 19 Zweitligaspielen sechs Tore und war zuletzt bei Ermis Aradippou in Zypern aktiv. Nun unterzeichnete der 1,90 Meter große Stürmer einen Ein-Jahres-Vertrag plus Option bei den Wölfen.

Cheftrainer Stephan Helm sagt: „Kresimir ist ein physisch sehr robuster Spieler, dessen Stärken im Bereich der Ballsicherung und Verteilung im letzten Drittel liegen. Zusätzlich bringt er einiges an Durchschlagskraft für die Offensive mit. Mit ihm haben wir nun jenes Puzzleteil zur Optimierung des Kaders gefunden, das uns noch gefehlt hat. Daher bin ich sehr froh ihn ab sofort als Teil des Rudels begrüßen zu dürfen.“

von Ligaportal, Foto: spusu SKN St. Pölten