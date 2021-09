Frenkie Schinkels lässt auf Facebook einmal mehr mit einem kuriosen Video aufhorchen. Nach dem Abstieg von St. Pölten in die 2. Liga hatte der ehemalige Profi-Kicker ein Video aus dem Schweizerhaus veröffentlicht, in dem er nicht mehr ganz nüchtern über die Verantwortlichen des SKN St. Pölten hergezogen hat (Ligaportal berichtete: "Schleicht's euch aus St. Pölten": Frenkie Schinkels postet Wut-Video aus Schweizerhaus).

Nun, knapp vier Monate später, wiederholt er seine damaligen Aussagen - und das in nüchternem Zustand. "Der SKN wird von lauter Weichbirnen geführt", feuert Schinkels in Richtung der Verantwortlichen des SKN St. Pölten. "Aus Liebe zum SKN sage ich: Bitte nehmt den Hut und die Blumen und hauts euch über die Häuser", so Schinkels weiter.

Das kuriose Statement von Schinkels im Video

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal