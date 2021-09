Am morgigen Dienstag gastiert der FAC im Rahmen der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups beim SK Treibach. Trotz Favoritenrolle erwartet der FAC eine „kampfbetonte Partie“ beim Kärntner Regionalligisten.

Keine 60 Stunden nach der Rückkehr aus Vorarlberg geht es für den Floridsdorfer Athletiksport-Club im Rahmen der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups zum Kärntner Regionalligisten SK Treibach. Während der FAC seine Generalprobe mit einem 2:0-Erfolg beim FC Dornbirn am Samstag erfolgreich gestalten konnte und durch den Sieg zurück in die Top fünf der ADMIRAL 2. Liga gerückt ist, musste sich der kommende Cup-Gegner der Floridsdorfer, der SK Treibach, am vergangenen Freitag in der Regionalliga Mitte der zweiten Mannschaft des Wolfsberger AC zuhause mit 1:6 geschlagen geben.

Auch wenn der FAC die Reise am Dienstag mit breiter Brust antreten kann, warnt Aleksandar Gitsov vor dem KO-Spiel beim Kärntner Regionalliga-Vertreter: „Man hat in der ersten Cup-Runde beim Spiel zwischen dem SC Kalsdorf und Altach schon gesehen, dass Überraschungen immer möglich sind. Wir werden Treibach garantiert nicht unterschätzen und müssen von Beginn weg die gleiche Mentalität zeigen, wie in den vergangenen Spielen. Wir erwarten eine ähnlich enge Partie, wie damals in Seekirchen.“

In der 1. Runde der diesjährigen Cup-Saison zogen beide Teams durch jeweils späte 1:0-Erfolge in die nächste Runde ein. Der SK Treibach setzte sich zuhause durch einen Treffer in der Schlussviertelstunde gegen den burgenländischen Regionalligisten ASV Draßburg knapp durch. Der FAC sicherte sich erst in den Schlussminuten durch einen Treffer von Anthony Schmid einen 1:0-Erfolg beim Salzburger Regionalligisten SV Seekirchen.

In der Saison 2019/20 konnte die Mannschaft von Cheftrainer Martin Kaiser schon einmal im ÖFB-Cup auf sich aufmerksam machen, als sich die Kärntner zuhause gegen den Bundesligisten WSG Tirol nur knapp mit 1:2 geschlagen geben mussten. Eine besondere Partie wird es auf Seiten des FAC für Stürmer Marcel Monsberger. Der gebürtige Kärntner gastierte in der Jugend des Wolfsberger AC bereits einige Male im Turnerwald-Stadion und weiß, was seine Mannschaft am Dienstagabend erwartet: „Solche Spiele können immer ganz schnell anders ausgehen. Es wird mit Sicherheit eine kampfbetonte Partie gegen einen Gegner, den wir nicht unterschätzen dürfen!“

Personell ist der FAC ohne Blessuren aus Vorarlberg zurückgekehrt. Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov haben vor dem Cup-Duell somit die Qual der Wahl, welche 18 Spieler morgen um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen werden.

Foto: Josef Parak