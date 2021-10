Worüber gestern berichtet wurde, ist seit heute offiziell: Andreas Blumauer, General Manager des SKN St. Pölten, ist mit Ende September an den Vorstand herangetreten, um den Vertrag aufzulösen. Der Vorstand ist dem Ersuchen nachgekommen und wird sich auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Das gibt der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga am Donnerstag bekannt.

Blumauer soll noch die Halbjahres-Bilanz und die Lizenzierung für die Saison 2022/2023 erledigen und bis März 2022 auch einen etwaigen Nachfolger unterstützen, heißt es in einer Aussendung. "Es gibt darüber hinaus auch Pläne, dass Andreas Blumauer aufgrund des guten Einvernehmens mit dem Kooperationspartner VfL Wolfsburg den Themenbereich Internationalisierung beim spusu SKN weiterhin verantwortet", so der Klub weiter.

Andreas Blumauer: „Diese Trennung erfolgt im besten Einvernehmen und nicht aufgrund irgendeines Drucks, wie in manchen Medien kolportiert. Es ist für mich aktuell der beste Zeitpunkt, um den Rückzug aus der Geschäftsführung zu machen. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es sportlich erfolgreicher läuft als zu Beginn der Saison, wenngleich die letzten Ergebnisse sehr zufriedenstellend waren. Stolz macht mich, dass das Kernprojekt mit der Internationalisierung nach jahrelanger Arbeit erfolgreich abgeschlossen werden konnte und dem Verein eine gute Zukunft sichert. Wirtschaftlich sind wir gut durch die Wirtschaftskrise aufgrund der Corona-Pandemie gekommen, wir haben im letzten Jahr ein gutes und positives Jahresergebnis geschafft und konnten einen Gewinn erwirtschaften. Wir haben in den letzten Jahren trotz des Abstieges viel erreicht, wenn ich nur an den sportlichen Aufstieg mit Punkterekord denke, dass wir mit spusu einen Hauptsponsor gefunden haben, und dass wir in der Bundesliga zweimal bester Verein in Niederösterreich waren. Der Job ist sehr kräfteraubend und nach über sieben Jahren meiner Tätigkeit in St. Pölten muss ich wieder Energie sammeln. Als Allein-Geschäftsführer ist das in dieser Position nicht möglich. Bis zu meinem endgültigen Austritt aus meinem Amt werde ich allerdings weiterhin alles tun, um dem Verein eine positive Zukunft zu ermöglichen.“

Helmut Schwarzl betont: „Andreas Blumauer hat sich in den letzten 7 Jahren mit Leib und Seele für den SKN eingebracht und maßgebliche Beiträge für die Zukunftsfähigkeit des Vereins geliefert, zuletzt im Besonderen durch die erfolgreiche Kooperation mit dem VfL Wolfsburg. Leider hat die sportliche Durststrecke die positiven Entwicklungen immer wieder in den Schatten gestellt. Unsere Zusammenarbeit war stets wertschätzend und ich danke Andreas an dieser Stelle für seinen unermüdlichen Einsatz und die Bereitschaft für eine saubere Übergabe der Geschäfte an den Nachfolger zu sorgen.“

von Ligaportal, Foto: Screenshot Youtube