Spektakuläre und zugleich dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend in Wien-Floridsdorf ab. Im 2. Liga-Spiel zwischen dem FAC und SK Vorwärts Steyr landete mitten in der 2. Halbzeit ein Rettungshubschrauber auf dem Spielfeld des FAC-Platzes. Wie der Stadionsprecher mitteilte, handelte es sich aber nicht um einen Zwischenfall im Stadion, sondern in der Umgebung des Stadions.

Die Partie musste für rund 25 Minuten unterbrochen werden. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Mittlerweile ist der Rettungseinsatz beendet, die Partie läuft nun wieder.

Auf Grund eines externen (!) Rettungseinsatzes musste die Partie für gut 25 Minuten unterbrochen werden, damit ein Rettungshubschrauber am FAC-Platz landen kann. An dieser Stelle wünschen wir der betroffenen Person eine gute und schnelle Genesung 💙#Wirfürden21 pic.twitter.com/j5w4bxK5Oo — Floridsdorfer AC (@floridsdorferac) October 15, 2021

von Ligaportal, Foto: Screenshot