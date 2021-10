Corona-Alarm beim SKU Amstetten vor dem Cup-Achtelfinale gegen den SK Rapid Wien. Wie die Niederösterreicher am Mittwoch bekannt geben, wurde Amstetten-Coach Jochen Fallmann am Dienstag - also zwei Tage vor dem Cup-Schlager – positiv auf Corona getestet worden. "Die Infizierung mit dem Virus erfolgte im privaten Umfeld des SKU-Trainers", schreibt der Zweitligist in einer Aussendung.

Schon in der gesamten bisherigen Woche habe Co-Trainer Gerhard Obermüller und sein Trainerteam die Vorbereitung auf das Achtelfinalspiel geleitet, heißt es. "Durch die Absonderung kann Jochen Fallmann nur aus der Distanz am Coaching mitwirken", gibt der SKU bekannt.

Der gesamte Kader und das Betreuerteam seien am Mittwoch einer weiteren Testung unterzogen worden, um eine mögliche weitere Ansteckung gänzlich ausschließen zu können. "Diese Tests ergaben keine weiteren Fälle, Teamarzt Dr. Bachner konnte für das Abschlusstraining grünes Licht geben."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal