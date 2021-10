Dramatische Momente spielten sich am Mittwochabend in Linz ab. Das ÖFB-Cup-Spiel zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und TSV Hartberg musste in der ersten Halbzeit aufgrund eines medizinischen Notfalls zunächst unterbrochen und dann abgebrochen werden. Raphael Dwamena war am Spielfeldrand zusammengebrochen und musste von Ärzten versorgt werden.

Abbruch nach Zusammenbruch

Schiedsrichter Andreas Heiß hatte die beiden Mannschaften zunächst in die Kabinen geschickt. Danach fiel die Entscheidung, dass das Spiel nicht mehr angepfiffen wird >> Liveticker Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg <<

Über die genaue Ursache des Zusammenbruchs liegen noch keine Informationen vor. Die Kleine Zeitung berichtet, dass Dwamena unter Schreien zusammengebrochen sein soll. Seine Mannschaftskollegen stellten sich um ihn auf und bildeten einen Sichtschutz. Der 26-jährige Stürmer aus Ghana leidet an einer Herzschwäche und hat einen Defibrillator eingesetzt bekommen.

Der ÖFB schreibt auf Twitter: "Nach Auskunft des FC Blau-Weiß Linz befindet sich Raphael Dwamena in Spitalsbehandlung, der 26-Jährige ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Weiterführende Untersuchungen müssen abgewartet werden. Der Dank gilt dem medizinischen Team und den Einsatzkräften, die eine perfekt funktionierende Rettungskette gewährleistet haben. Wir wünschen Raphael Dwamena eine möglichst schnelle und vollständige Genesung!"

Auch Ligaportal.at wünscht Raphael Dwamena alles erdenklich Gute!

Das #UNIQAÖFBCup-Spiel zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem TSV Egger Glas Hartberg musste aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen werden und wird heute nicht mehr fortgesetzt. Ein Ersatztermin wird zeitnah bekanntgegeben. #GlaubeWilleMut pic.twitter.com/a3XaO640LS — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 27, 2021

Das heutige ÖFB-Cup Spiel wurde wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen! Unsere Gedanken sind bei Raphael Dwamena! #bwlhtb #nevergiveup pic.twitter.com/KcrKE8tz45 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) October 27, 2021

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal