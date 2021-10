Zu einem Schockmoment ist es am Mittwochabend im UNIQA ÖFB Cup gekommen: Raphael Dwamena vom FC Blau-Weiß Linz ist am Spielfeldrand zusammengebrochen (Ligaportal berichtete: ÖFB-Cup: Dwamena bricht am Spielfeldrand zusammen - Blau-Weiß Linz gegen Hartberg abgebrochen!). Die Partie wurde nach Absprache mit beiden Mannschaften abgebrochen.

Dwamenas Defibrillator dürfte Alarm geschlagen haben

Was war passiert: Nach etwa 15 Spielminuten war der 26-jährige Stürmer in der Nähe der Ersatzbank unter Schreien zusammengebrochen.

Sofort eilten Mitspieler, Betreuer und Rettungskräfte zum Ghanaer, um ihn schnellstmöglich zu versorgen.

Kurz vor dem Zusammebruch habe Dwamenas eingesetzter Defibrillator Alarm geschlagen. Dieser wurde ihm vor einiger Zeit eingesetzt, da er an einer Herzschwäche leidet.

Der 26-Jährige wurde ins Spital gebracht und soll ansprechbar sein. Vonseiten des ÖFB gibt es bereits leichte Entwarnung: "Nach Auskunft des FC Blau-Weiß Linz befindet sich Raphael Dwamena in Spitalsbehandlung, der 26-Jährige ist bei Bewusstsein und ansprechbar. Weiterführende Untersuchungen müssen abgewartet werden", schreibt der ÖFB. Stefan Reiter, Manager von Blau-Weiß Linz, betont gegenüber der APA: "Raphaels Zustand ist stabil."

Der Dank gelte "dem medizinischen Team und den Einsatzkräften, die eine perfekt funktionierende Rettungskette gewährleistet haben. Wir wünschen Raphael Dwamena eine möglichst schnelle und vollständige Genesung", so der Fußball-Bund weiter.

Auch Ligaportal.at wünscht Raphael Dwamena alles erdenklich Gute!

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal