Die 20. Minute im gestrigen ÖFB-Cupspiel zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg ließ sowohl den Besuchern im Stadion, als auch allen die via TV Übertragung dabei waren, den Atem stocken. Raphael Dwamena zeigte ein gesundheitliches Problem an und knickte wenig später nahe der Betreuerbank ein (Ligaportal berichtete: ÖFB-Cup: Dwamena bricht am Spielfeldrand zusammen - Blau-Weiß Linz gegen Hartberg abgebrochen!).

"Sein 'Defi' hat insgesamt vier Mal regulierend eingegriffen"

Am Donnerstagvormittag war Sportdirektor Tino Wawra bei Raphael Dwamena und übermittelt nun folgendes Update: „Raphael geht es soweit gut, davon konnte ich mich heute selbst bei ihm im Krankenhaus überzeugen und er kann auch schon wieder lachen. Die Tragweite der Situation ist nicht einfach und natürlich ist ihm das jetzt alles auch wieder bewusst geworden und er kann die Zukunft realistisch einschätzen. Die Aussage der Ärzte war jene, dass er aufgrund seines eingesetzten Defibrillators nie in akuter Lebensgefahr war. Sein „Defi“ hat insgesamt vier Mal regulierend eingegriffen. Raphael hat heute noch einige Untersuchungen vor sich und darf aber entweder schon heute Abend, oder sonst morgen Vormittag wieder nach Hause – eine Gefahr besteht dann nicht mehr, wenn er Anstrengungen vermeidet. Wie es weiter geht, werden wir in den nächsten Tagen gemeinsam mit den Ärzten besprechen.“