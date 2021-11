Der GAK 1902 gibt am Donnerstag bekannt, dass das Dienstverhältnis von Stefan Kammerhofer "auf ausdrücklichen Wunsch des Trainers einvernehmlich gelöst wurde", so der 2. Liga-Klub in einer Aussendung. Kammerhofer, der in den letzten Wochen vornehmlich mit seinem A- Lizenzkurs beschäftigt war, verlässt die Rotjacken in Richtung SV Lebring.

"Seitens der Vereinsführung hätte man es bevorzugt bis zu einer Veröffentlichung eine formale Auflösung abzuwarten. Nachdem uns dieser Schritt unabgesprochen vorweg genommen wurde, wünschen wir ihm für seine Zukunft alles Gute", so der GAK weiter.

Das Training des GAK wird bis zur Präsentation des zukünftigen Trainerteams, wie bereits in den letzten Wochen, von Ralph Spirk, Christian Zach und Didi Elsneg geleitet.

Foto: Richard Purgstaller