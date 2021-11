Der FC Dornbirn empfing am Samstagnachmittag in der 2. Liga BW Linz. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:2-Remis. Dornbirn dürfte mit dem Punkt sehr zufrieden sein, während Linz mit drei Punkten im Gebäck das Ländle wieder verlassen wollte.

Verhaltener Start

Das Spiel beginnt verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich gut ins Spiel. Dann nach einer Viertelstunde die erste Möglichkeit für die Oberösterreicher: Tobias Koch probiert es, das Runde will aber nicht ins Eckige. Kurz darauf vergibt Fabian Windhager aus guter Position. Nach 25 Minuten ist es dann aber so weit. Matthias Seidl befördert in der 25. Minute den Ball über die Linie und stellt auf 0:1. Für die Vorlage zeigte sich Tobias Koch verantwortlich. Dann wachen auch die Dornbirner auf. Gefahr im Strafraum, doch Franco Joppi gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Dann ist es aber doch so weit - Sebastian Santin zeigt in der 34. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 1:1. Das 1:1 hält aber nicht lange: In Minute 39 fasst sich Matthias Seidl ein Herz und vollendet eiskalt zum 1:2. Das ist gleichzeitig das Ergebnis zur Pause.

Dornbirn gleicht aus

Im zweiten Durchgang scheinen die beiden Teams nicht mehr zulegen zu können. Dornbirns Aaron Kircher sucht den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Auch Einwechslungen auf beiden Seiten scheinen nichts zu bringen. In der 63. Minute Lukas Katnik (FC Dornbirn) mit der Chance, aber das Runde will nicht in den Kasten. In der 75. Minute ist es schließlich doch so weit. Aaron Kircher versenkt nach 75 Minuten den Ball im Tor der Linzer zum 2:2. Damit ist wieder alles offen. Die Dornbirner hatten zuvor ordentlich Risiko genommen. Fünf Minuten später hat Dornbirn sogar die Chance auf die Führung, doch es bleibt beim 2:2. Das Spiel plätschert dann dahin und es gibt keine weiteren Gelegenheiten mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.