Satte 14 Punkte liegt der FC Wacker Innsbruck hinter Tabellenführer Austria Lustenau. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche des Tiroler Traditionsklubs, der in letzter Zeit vor allem wegen Problemen mit dem ehemaligen Investor für Schlagzeilen gesorgt hat. Nun der nächste Paukenschlag: Kapitän Lukas Hupfauf rechnet in einem Interview mit der Vereinsführung des FC Wacker ab und spricht auch über charakterlich schwache Mannschaftskollegen.

"Ich finde das schade und charakterlich schwach"

Vor zwei Jahren habe man mit Thomas Grumser "einen coolen Weg eingeschlagen", so Hupfauf in der Tiroler Tageszeitung. Danach folgte aber die Entlassung des Trainers, was der aktuelle Kapitän der Tiroler als "größten Fehler, der passieren konnte" bezeichnet. "Auf einmal war Geld da und man riss alles auseinander. Plötzlich hieß es: Erfolg muss her, der Aufstieg - so wie das halt im Fußball ist", betont der 25-Jährige.

Aus mannschaftsinternen Kreisen habe man vernommen, dass es Spieler gegeben haben soll, die sich damit rühmten, für den Abschuss eines Trainers verantwortlich zu sein, so die TT zu Hupfauf. Das bestätigte der Kapitän: "Das stimmt! Ich finde das schade und charakterlich schwach. Aber in der aktuellen Mannschaft gibt es dennoch sehr viele gute Charaktere", stellt Hupfauf klar.

Auch das Management bekommt von Lukas Hupfauf einiges zu hören: "Ich habe jetzt lange genug zugeschaut, irgendwann reicht es und man muss die Dinge beim Namen nennen, auch wenn das dem Management nicht gefällt. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und Kapitän, ich will nicht, dass es immer so weitergeht", lässt er aufhorchen.

Anschließend nennt Hupfauf ein Beispiel: "Ich finde es eine Respektlosigkeit, dass wir von einem Trainerwechsel aus der TT erfahren, wir sind da die Letzten. Das regt mich brutal auf", wütet der Tiroler regelrecht.

Eine Rückkehr von Thomas Grumser zum FC Wacker sei für Hupfauf der "größte Wunsch". "Er ist das Mastermind, kann Struktur reinbringen. Man weiß ja gar nicht, was man da für einen Fachmann in Tirol hat."

