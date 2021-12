Was sich zuletzt bereits angedeutet hatte, ist seit Montagvormittag offiziell: Mario Kröpfl verlässt den SV Lafnitz und wechselt zum TSV Hartberg. "Unseren derzeit besten Torschützen in dieser Saison zieht es zu unserem Nachbarn TSV Hartberg. Nach sechs unglaublichen Jahren, 253 Spielen und 100 Toren in Gelb-Blau ist es an der Zeit Abschied zu nehmen", schreibt der SV Lafnitz.

Im Sommer 2015 heuerte Mario Kröpfl beim SV Lafnitz an. In der höchsten Spielklasse kam der 31-Jährige zuletzt in der Saison 2012/13 zum Einsatz.

Foto: GEPA/ADMIRAL