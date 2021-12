Der spusu SKN St. Pölten und Daniel Drescher gehen in Zukunft getrennte Wege. Der bis zum Saisonende gültige Vertrag des 32-jährigen Verteidigers, der in dieser Saison drei Partien für das Rudel absolvierte, wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Daniel Drescher (hier im Duell mit Manuel Kerhe) verlässt den spusu SKN St. Pölten

In einer Presseaussendung teilte St. Pölten mit, dass sich der gesamte Klub bei Daniel Drescher, der seit der Saison 2018/2019 Teil der Mannschaft war und während dieser Zeit 68 Pflichtspiele für den spusu SKN bestritt, für seinen Einsatz bedanken möchte und ihm alles Gute für seine sportliche und private Zukunft wünscht.

Statement:

Daniel Drescher:

„Es waren drei schöne Jahre mit vielen Höhen und Tiefen! Ich möchte mich bei allen Beteiligten im Verein, im Speziellem aber bei meinen Teamkollegen und den Fans bedanken! Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute und freue mich auf meine neuen Herausforderungen!“

Foto: Harald Dostal