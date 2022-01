Der SK BMD Vorwärts Steyr löst die Verträge von Chukwubuikem Ikwuemesi und Aleksander Demonjic per 31. Dezember 2021 auf. Ein Sponsor ermöglichte seinerzeit die Verpflichtung des 20-jährigen Nigerianers - das Sponsoring wird nicht fortgesetzt - somit hat der Mittelstürmer den Verein zu verlassen. Auch beim 26jährigen Bosnier wurde das selbe Szenario angewandt.

I

Zweimal traf der Nigerianer für Vorwärts Steyr - jetzt ist er Geschichte und hat gemeinsam mit Aleksander Demjonic den Verein zu verlassen-

Aleksander Demjnonic kam in der vergangenen Saison auf lediglich 316 Einsatzminuten in der 2. Liga und scorte kein einziges mal und blieb hinter den Erwartungen. Auch die Ausbeute von Chukwubuikem Ikwuemesi blieb eher mager - der 1,95 Meter große, ehemalige U-20-Teamspieler Nigerias bestritt insgesamt neun Pflichtpartien für den oberösterreichischen Kultklub (8 Meisterschaftsspiele und 1 Cup-Einsatz) und steuerte dabei nur zwei Treffer bei. In einer Presseerklärung bedankt sich der Verein bei Chukwubuikem Ikwuemesi und Aleksander Demonjic für ihren Einsatz und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.

Foto: Harald Dostal