Der (Tabellen-) Letzte war der Erste...! Montagmorgen ab 10.20 Uhr begrüßte Chefcoach Daniel Madlener seine Schützlinge beim SK Vorwärts Steyr, aktuell - bei einem noch ausstehenden Nachtragsspiel - Schlusslicht der ADMIRAL 2. Liga, zum ersten Aufgalopp im neuen Jahr auf dem Trainingsplatz am Rennbahnweg in Steyr. Der 57-jährige, gebürtige Vorarlberger überraschte dabei nicht nur mit neuer, frischer Frisur, sondern auch mit frischen Aussagen gegenüber Ligaportal.

Daniel Madlener zum Vorbereitungsprogramm: "Für mich geht es darum, alles immer langzeitlich zu sehen...dass wir uns in allen Bereichen verbessern. Vor allem in der Defensive und an unserer Spielphilosophie arbeiten. In erster Linie ist der Kopf gefragt, dazu die konditionelle Kraft".

...zur Zielsetzung für das Frühjahr: "Wir wollen attraktiven Fußball bieten und erfolgreich sein. Vor der Winterpause war da schon einiges gut. Wir wollen Schritt für Schritt nach vorne machen."

...zum Kader bzw. Personellem, nachdem mit Ikwuemesi und Deomonjic bereits in der Winterpause zwei Verträge aufgelöst wurden: "Da ist einiges in Bewegung. Wir wollen noch Spieler abgeben."

Beim Trainingsauftakt waren bis auf Torhüter Thomas Turner und die Feldspieler Joel Dombaxi und Alem Pasic alle Akteure an Bord.

Das Vorbereitungsprogramm (Stand: 04.01.2022):

Donnerstag, 13. Jänner, 17 Uhr: Testspiel bei Bundesligist Rapid Wien

Samstag, 15. Jänner, 14 Uhr: Testspiel bei Bundesligist SV Ried

Samstag, 22. Jänner, 15 Uhr: Testspiel bei Wiener Sport-Club

Samstag, 29. Jänner, 13 Uhr: Testspiel beim SV Wacker Burghausen (Bayern)

Dienstag, 1. Februar, 18.30 Uhr: Testspiel bei Union Vöcklamarkt

Donnerstag, 3. Februar, 15 Uhr: Testpiel bei SpVgg Unterhaching

Samstag, 12. Februar, 14.30 Uhr: Nachtrags-Ligaspiel vs. SV Horn, Vorwärts-Stadion

Fotos: pictureshooting.AT / Albert Mikovits