Sámuel Major verlässt den FC Liefering und unterschreibt beim FC Flyeralarm Admira einen langfristigen Vertrag. Der 19-jährige, ungarische Außenverteidiger wechselt damit vom einen Talenteschuppen in den nächsten, vom aktuell Tabellenzweiten der Admiral 2. Liga zum Vorletzten der Admiral Bundesliga. Von der Salzach in die Südstadt zu den Panthern.

Sámuel Major begann seine Karriere in der Jugendmannschaft seiner Geburtsstadt Debrecen und kam 2017 über Anif in die Akademie vom FC Red Bull Salzburg. Der Rechtsverteidiger absolvierte seither 35 Pflichtpartien (je zwei Tore und Assists) für den FC Liefering in der 2. Liga und war zuletzt auch in der UEFA Youth League für Salzburg im Einsatz, wo der talentierte Nachwuchsteamspieler der Ungarn (aktuell U-21-Team) bisher gesamt acht Spiele absolvierte.

Der FC Lieferung wünschte Sámuel Major in der Presseaussendung des Vereins "alles Gute für die weitere Karriere".

Im Bild Marcel Ketelaer, Sportdirektor von Admira Wacker, mit seinem taufrischen Neuzugang aus Ungarn, Sámuel Major.

Foto: FC Flyeralarm