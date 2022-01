43 Tage nach dem abschließenden Match in der Admiral 2. Liga gegen den Kapfenberger SV (3:2) vor dem Jahreswechsel und 40 Tage vor dem ersten Ankick im Pflichtspiel-Jahr 2022 am Freitag, dem 18. Februar, startete der Tabellenzweite FC Liefering um Chefcoach René Aufhauser in sein Vorbereitungsprogramm.

Dabei ging es nach Radstadt, wo ein zweieinhalbtägiges Langlauf-Trainingslager ansteht. „Es freut uns, dass wir zu unserem traditionellen Trainingslager aufbrechen konnten. Wir werden ein paar lustige, aber doch auch ein paar konditionelle Einheiten auf Langlaufskiern abhalten. Dazu werden wir in Sachen Teambuilding arbeiten können und uns auf ungewohntem Untergrund noch besser kennenlernen. Da steht der Spaß klar im Vordergrund“, so der 45-jährige, gebürtige Voitsberger René Aufhauser augenzwinkernd.

Die fußballspezifische Vorbereitung startet dann am kommenden Mittwoch, um 15:00 Uhr in der Akademie. Nach Testspielen gegen den SAK (18. Jänner) sowie gegen die Vienna (22. Jänner) steigt vom 26. Jänner bis zum 4. Februar aller Voraussicht nach ein Trainingslager in El Saler/Valencia (Spanien), wo wiederum Vorbereitungsmatches gegen Valencia II und Villarreal II auf dem Plan stehen. Den endgültigen Feinschliff holt sich die Aufhauser-Equipe beim FC Juniors OÖ (11. Februar), ehe sie eine Woche später zum Frühjahrsauftakt beim SKN St. Pölten gefordert ist.

Blutjunge Gesichter aus AKA rücken auf

Da Amankwah Forson, Dorgeles Nene, Roko Simic und Lukas Wallner die Vorbereitung beim FC Red Bull Salzburg absolvieren, bekommen wiederum vier AKA U18-Youngsters ihre Chance beim FC Liefering: Marco Rottensteiner, Konstantin Gertig, Dario Bijelic und Marcell Berki sind allesamt gerade Mal erst 17 Jahre und während der Vorbereitungszeit Teil des Profikaders.

Terminübersicht (Stand: 9. Jänner, Änderungen vorbehalten):

08. Jänner: Obligatorische Covid-Tests

09 .–11. Jänner: Langlauf-Trainingslager in Radstadt

18. Jänner, 18:30 Uhr: Testspiel vs. SAK (Red Bull Fußball Akademie)

22. Jänner, 14:00 Uhr: Testspiel vs. Vienna (Red Bull Fußball Akademie)

26. Jänner –04. Februar: Trainingslager in El Saler/Valencia

28. Jänner, 11:00 Uhr: Testspiel vs. Valencia II (Ciudad Deportivo/Valencia)

02. Februar, 15:00 Uhr: Testspiel vs. Villarreal II (Villarreal)

11. Februar, 14:00 Uhr: Testspiel vs. Juniors OÖ (Verbandsanlage OÖFV)

18. Februar, 18:30 Uhr, 17. Runde Admiral 2. Liga: vs. SKN St. Pölten (auswärts, NV Arena)

