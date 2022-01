Vier Tage nach dem Drei-Königs-Tag legte der FC Blau-Weiß Linz mit dem Vorbereitungsprogamm auf die am 18. Feber fortgesetzte Spielzeit 2021/2022 der Admiral 2. Liga los. Chefcoach Gerald Scheiblehner versammelte am Montagvormittag den Kader des aktuell Tabellenfünften auf dem Trainingsgelände Auwiesen. Bis auf zwei erkrankte Akteure waren beim Zweitliga-Meister der Vorsaison alle zum Auftakt dabei.

Nach einer kurzen Ansprache des 44-jährigen, gebürtigen Linzers ging es physisch mit einem WarmUp los, ehe einzelne Übungseinheiten folgten. An der ersten Übungseinheit des neuen Jahres nahm neben Neuverpflichtung Fabian Neumayr, der 22-Jährige kam im Winter vom Salzburger Drittligisten SV Seekirchen, auch Youngster Jakob Horner von der 2. Mannschaft der SV Ried (Regionalliga Mitte) teil. "Wir werden ihn zwei Wochen bei uns im Training testen," verrät Blau-Weiß-Chefcoach Gerald Scheiblehner bezüglich des 18-jährigen, zentral defensiven Mittelfeldakteurs, der über seinen Jugendklub SV Weng den Weg in die Akademie der Innviertler fand und im Herbst 18 Einsätze für die SV Ried II in der Regionalliga Mitte hatte.

Gerald Scheiblehner verriet im Gespräch mit Ligaportal über...

...weitere Winter-Transfers nach Fabian Neumayr: "Vielleicht noch ein Stürmer oder Innenverteidiger, doch es ist kein Muss."

...Ziele für das Vorbereitungsprogramm und die Frühjahrsrunde: "Die Mannschaft weiter entwickeln, weiter formen...im Hinblick auf nächste Saison. Das war ja von Anfang an unser Ziel. Wir wollen unsere Spielweise verbessern, im Frühjahr unter den Top 5 und ergebnistechnisch erfolgreich bleiben. Das war Herbst schon gut."

In der Liga beginnt das Jahr 2022 für die Blau-Weißen sogleich mit einem Oberösterreich-Derby, gegen Vorwärts Steyr daheim.

Testspielprogramm (Stand: 10.01.):

Mittwoch, 19.01., 18:30 Uhr: bei SPG Wallern/St. Marienkirchen

Samstag, 22.01., 15:00 Uhr: beim FC Wels (Huber-Arena, Wels)

Samstag, 29.01., 16:00 Uhr: bei Admira Wacker Mödling (BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf, Südstadt)

Dienstag, 01.02., 18:30 Uhr: gegen Donau Linz (Auwiesen)

Freitag, 04.02., 15:00 Uhr: bei Spartak Trnava (City Aréna Trnava)

Samstag, 12.02., 14:00 Uhr: bei Vienna FC (Hohe Warte)

Foto: Albert Miskovits/pictureshooting.AT