Zum heutigen Trainingsstart nach der Winterpause hat sich auch das Betreuerteam des SV Horn verändert: Ewald Jenisch wird ab sofort neuer Co- & Individual-Trainer beim Tabellen-Zwölften der Admiral 2. Liga . Zwei andere, verdiente Verantwortliche aus dem Staff der Niederösterreicher verlassen den Verein.

Der bisherige Co-Trainer Manuel Frank wird ab sofort Cheftrainer beim USC Muckendorf/Zeiselmauer in der 1. Klasse Nordwest. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer und der großen räumlichen Distanz zwischen den Arbeitsstätten, hat der 40-jährige UEFA-B-Lizenz-Inhaber aus zeitlichen Gründen das Amt als Assistenztrainer beim SV Horn zurücklegen. „Es war eine sehr abwechslungsreiche und lehrreiche Phase in meiner Trainerlaufbahn, die ich keinesfalls missen möchte. Der jetzige Kader besitzt einen tollen Charakter und ich bin davon überzeugt, dass der SV Horn nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Man sieht sich immer zweimal im Leben, in diesem Fall sicher noch öfter, da der SV Horn meine Heimat ist und die Tür nur temporär aufgrund Zeitmangels zugelehnt ist, aber nicht geschlossen“, geht Manuel Frank mit positivem Gefühl.

Als sein Nachfolger konnte mit Ewald Jenisch ein erfahrener Trainer ins Team geholt werden, der bereits von 2014 bis 2015 bei Admira Wacker Mödling II gemeinsam mit Cheftrainer Rolf Landerl erfolgreich tätig war. Aktuell ist der 57-Jährige auch Trainer beim SV Straning in der 1. Klasse Nordwest Mitte. Zuvor coachte Jenisch unter anderem Eggenburg sowie die beiden Landesligisten Retz und Stockerau. „Ich freue mich darauf nach so vielen Jahren

wieder mit Rolf zusammenarbeiten zu können. Beim SV Horn mitzuwirken ist eine sehr spannende Aufgabe und ich bin mir sicher, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen werden“, blickt Jenisch zuversichtlich in die Frühjahrssaison.

Verein-Ikone Michael Götz "legt nicht mehr Hand an"

Nach elf Jahren beim SV Horn hat sich Sporttherapeut Michael „Michl“ Götz aus privaten Gründen dazu entschlossen, seine Tätigkeit beim SV Horn zu beenden. Der 66-jährige Wiener bedankt sich bei den Vereinsverantwortlichen für die spannende Zeit: „Ich habe mit dem Verein viele Höhen und Tiefen miterlebt, aber es hat mir immer große Freude bereitet in diesem Team mitzuarbeiten. Zudem konnte ich viele tolle Typen unter den Spielern kennenlernen, wo auch

gute Freundschaften entstanden sind. Leider muss ich nun ein wenig kürzertreten, man wird mich aber auch in Zukunft des Öfteren in Horn antreffen.“

Die Leitung der sportmedizinischen Abteilung übernimmt nun Felix Werle, der bereits seit Saisonbeginn als Reha-Trainer im Betreuerteam dabei ist.