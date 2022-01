Der Floridsdorfer Athletiksport-Club, Tabellendritter der Admiral 2. Liga, gibt mit Defensiv-Allrounder Marcus Maier seinen zweiten Winter-Neuzugang bekannt. Der 26-jährige Wiener und ehemalige ÖFB-U-20-Teamspieler stand bis im vergangenen Sommer beim FC Flyeralarm Admira unter Vertrag, war seither vereinslos und kommt mit der Erfahrung von 90 Bundesliga-Spielen zum FAC.

Nach der Verpflichtung von Offensivspieler Deniz Pehlivan kann der FAC mit Defensiv-Allrounder Marcus Maier seinen zweiten Winter-Neuzugang vermelden. Der gebürtige Wiener soll dem FAC mit seiner Bundesliga-Erfahrung in der Defensive zu noch mehr Stabilität verhelfen.

FAC-Sportdirektor Lukas Fischer: „Mit Marcus haben wir einen unglaublich erfahrenen und gestandenen Defensivspieler für uns gewinnen können, der uns auf verschiedenen Positionen weiterhelfen und dadurch eine große Bereicherung für die gesamte Mannschaft sein kann. Wir sind uns sicher, dass er gerade für unsere jüngeren Spieler ein wichtiger Charakter sein wird, und freuen uns, dass er unseren FAC ab sofort verstärkt.“

FAC-Neuzugang Marcus Maier: „Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich beim FAC wieder Fußball spielen kann. In den letzten Wochen und Monaten hat man natürlich mitbekommen, dass der FAC einen sehr guten Herbst gespielt hat und das ist auch für mich ein Anreiz, hier im Frühjahr dabei sein zu wollen und die Leistungen zu bestätigen. Patrick Puchegger und Martin Rasner kenne ich noch von der U20-Weltmeisterschaft 2015 in Neuseeland, mit Flavio dos Santos stand ich gemeinsam bei den Admira Juniors auf dem Platz und freue mich, sie hier wieder zu treffen.“

Marcus Maier startete seine Fußballlaufbahn in der Jugend des UFC Laxenburg in Niederösterreich. Mit 13 Jahren schaffte er den Sprung in die Akademie des FC Flyeralarm Admira. Bei den Südstädtern durchlief er den gesamten Nachwuchsbereich und gehörte seit 2014 zum Profikader des Mödlinger Bundesligisten, für den er insgesamt 97 Pflichtspiele absolvierte, darunter auch zwei Partien in der UEFA Europa League Qualifikation gegen ZSKA Sofia.

Im Bild: FAC-Sportdirektor Lukas Fischer und Neuzugang Marcus Maier.

Foto: FAC