Der SC Austria Lustenau, Winter-Meister der Admiral 2. Liga, verstärkt die Defensive und verpflichtet mit Anderson Dos Santos Gomes einen neuen Außenverteidiger für Grün-Weiß. Der 1,84-Meter große, 24-jährige Brasilianer, am 3. Jänner 1998 in São Paulo (auch der Geburtsstadt von Fußball-Legende Pelé) geboren, wechselt ablösefrei vom Bundesligisten SCR Altach nach Lustenau, bleibt somit im Ländle und erhält bis Sommer 2022 einen Vertrag.

Anderson, der mit komplettem Namen Anderson Dos Santos Gomes heisst, stand zuletzt beim SCR Altach unter Vertrag, war jedoch in der Hinrunde an den FC Dornbirn verliehen. Der gelernte Rechtsverteidiger kam bei den Rothosen auf acht Einsätze und erzielte dabei einen Treffer. Der 24-Jährige stieß in der Saison 2018/19 per Leihe nach Altach und wurde im Anschluss fix verpflichtet. Insgesamt absolvierte Anderson für die Rheindörfler 40 Bundesliga-Spiele und drei Cup-Partien. Er erzielte dabei einen Treffer und bereitete drei Tore vor. Ausgebildet wurde der junge Brasilianer beim Futebol Clube Ska Brasil (SP).

Der 28-jährige, deutsche Sportkoordinater Alexander Schneider von Austria Lustenau: „Die Möglichkeit Anderson zu verpflichten hat sich kurzfristig ergeben und dann war uns im Verein klar, dass wir das machen wollen. Er bringt uns auf der rechten Seite zusätzliche Optionen, ist jedoch in der kompletten Defensive flexibel einsetzbar. Mit seiner Dynamik und seiner Körperlichkeit bringt er Fähigkeiten mit, die uns helfen werden, unsere Ziele in den kommenden Monaten zu erreichen und die tolle Hinserie bestätigen zu können. Er ist für sein junges Alters schon sehr erfahren, kennt die Region und die Liga bereits, weshalb er keine große Eingewöhnungszeit brauchen wird.“

Anderson: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum SC Austria Lustenau geklappt hat und kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. Ich will mit der Mannschaft im Frühjahr den maximalen Erfolg erzielen.“

