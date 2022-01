Der FC Wacker Innsbruck löst den Vertrag mit Stefan Pribanovic einvernehmlich auf. Der 24-jährige, österreichische Abwehrspieler wird vom Tabellenachten der Admiral 2. Liga in die 4. Liga nach Deutschland wechseln und sich dort einem deutschen Regionalligisten anschließen – der aufnehmende Verein wird dies zeitnah kommunizieren ließen die Tiroler in einer Presse-Aussendung verlauten

Stefan Pribanovic (geb. 28. April 1997) startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SV Reutte. Über die Akademie Tirol führte ihn sein Weg zum FC Wacker Innsbruck. Neben regelmäßigen Einsätzen in der zweiten Mannschaft, die er auch zeitweise als Kapitän aufs Feld führte, absolvierte der 1,87-Meter große Innenverteidiger darüber hinaus fünf Einsätze in der Profiabteilung.

Alfred Hörtnagl, Vorstand Sport: „Als langjährigen Spieler unseres Vereins wünschen wir Stefan (Anm. Pribanovic) natürlich nur das Beste für die Zukunft. Er war in den letzten Jahren ein essenzieller Bestandteil der zweiten Mannschaft und konnte sich auch immer wieder in der Profiabteilung beweisen. Wir sind in der Innenverteidigung, speziell nach der Rückkehr von Stefan Meusburger, personell breit aufgestellt und ermöglichen somit Stefan Pribanovic den Wechsel nach Deutschland.“

Spieler Stefan Pribanovic: „Es waren sechs wunderschöne Jahre beim FC Wacker mit vielen Höhen und Tiefen. Am Ende habe ich mich dazu entschieden die Chance in Deutschland anzunehmen und möchte dort meinen nächsten sportlichen Schritt machen. Beim FC Wacker Innsbruck bedanke ich mich bei allen Fans, Mitspielern, Trainern und Betreuern für die gemeinsame Zeit. Eine Rückkehr zu meinem Heimatverein kann ich mir immer irgendwann vorstellen.“

Foto: Getty