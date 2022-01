Aller Anfang ist schwer...betrifft das erste Spiel im neuen Jahr 2022, das der in diesen Wochen personell gebeutelte Grazer AK beim Test-Auftakt im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde in Pasching nach 1:0-Führung beim LASK, Tabellenneunter der Admiral Bundesliga, mit 1:7 verlor. Dabei hatte David Peham den Siebtplazierten der Admiral 2. Liga vor der Pause noch in Fuhrung und auch der 1:1-Halbzeit-Stand konnte sich sehen lassen.

Freistoßhereingabe vom LASKler Thomas Goiginger

Nach dem Führungstreffer der Steirer durch den 29-jährigen Stürmer David Peham (38. Min.) drehten die Athletiker in der heimischen Raiffeisen-Arena (das Spiel fand ohne Zuschauer und Medienvertreter statt) auf. Dem 23-jährigen Eferdinger Marko Raguž gelang bei seinem Comeback nach über einem Jahr andauernder Leidenszeit in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer.

Mit dem Seitenwechsel brachte der 18-jährige Alexander Michlmayr, von Kooperationspartner FC Juniors OÖ, die Elf von Chefcoach Andreas Wieland mit 2:1 in Front (49.), ehe Nakamura per Doppelpack (59./68.) auf 4:1 stellte. Alexander Schmidt erhöhte auf 5:1 (78.) und sorgte auch für den Schlusspunkt zum 7:1 (88.). Dazwischen scorte Hong Hyun Seok zum 6:1 (85.)

Startelf GAK 1. Halbzeit: Meierhofer; Rosenberger, Huber, Koller, Palla, Perchtold, D. Smoljan, Nutz, Sangare, Peham, Kiedl.

GAK 2. Halbzeit: Weigelt; Bevab, Huber, Graf, Jandrisevits, Asemota, Gantschnig, Fink, Sangare, Rauter, Harrer.

Foto: ©LASK