Im Premieren-Auftritt des Kalenderjahres überzeugte der FC Liefering, Tabellenzweiter der Admiral 2. Liga, gegen den Salzburger Regionalligisten SAK 1914 und siegte verdientermaßen mit 4:0 (1:0). Simic scorte auf dem Geländer der Akademie Liefering zur Pausenführung, ehe nach dem Seitenwechsel Mohammad Sadeqi von der AKA Red Bull Salzburg U-18 binnen neun Minuten einen lupenreinen Hattrick landete für die "Jungbullen". Der Testspieler lieferte mit Nachdruck seine Bewerbungs-Empfehlung.

Die blutjungen Aufhauser-Schützlinge waren im Duell mit dem Salzburger AK vom Start weg tonangebend, wenngleich die Automatismen aufgrund der Vielzahl an Neulingen merklich fehlten. Während der Athletiksport-Klub aus zwei brandgefährlichen Kontern kein Kapital schlagen konnte, netzte Roko Simic abgebrüht: Nach einem sensationellen Solo über die rechte Außenbahn lancierte Winter-Neuzugang Oumar Diakite (18-jähriger Winterneuzugang, der Ivorer ist vom Bundesligisten RB Salzburg an seinen Kooperationspartner FC Liefering ausgeliehen) den Kroaten, der Goalgetter ließ sich nicht zwei Mal bitten (40.).

Mit verändertem Gesicht, aber demselben Spielwitz gingen die Salzburger den zweiten Durchgang an: Alparslan Baran setzte einen der beiden Testpiloten mit einem langen Ball in Szene, via Direktabnahme finalisierte Mohammad Sadeqi sehenswert (67.), um wenige Sekunden später nach einem Header aus fünf Metern erneut zum Jubeln abzudrehen (68.)! Auch der Schlusspunkt war dem seit zehn Tagen 18-jährigen Österreicher mit afghanischen Wurzeln (wurde 2021 eingebürgert) vorbehalten: Mohammad Sadeqi hatte das Leder entschlossen erobert und machte dann seinen Hattrick (75.) und sein nachträgliches Geburtstagsgeschenk perfekt. Der Rechtsfuß fand den Weg über die SU Roppen und den Nachwuchs vom FC Wacker Innsbruck in 2017 in die AKA Salzburg U15 und spielt derzeit in der AKA Salzburg U18, wo dem 1,81-Meter großen Stürmer im Herbst in der ÖFB-Jugendliga U18 in sechs Partien drei Treffer gelangen.

Rene Aufhauser: „Nach der intensiven und anstrengenden Trainingswoche bin ich wirklich zufrieden mit der Leistung heute, die Burschen haben es gut gemacht. Es waren auch viele Spieler dabei, vor allem von unserer U18, die die Chance am Schopf gepackt und richtig aufgezeigt haben!“

FC Liefering: Stejskal (46. Toth) – Gevorgyan (46. Füreder), Molnar (46. Baran), Gertig (46. Moswitzer), Klicnik (46. Bijelic) – Sahin (46. Halwachs), Hofer (46. Testspieler), Diakite (46. Modritsch), Berki (46. Jano) – Owusu (46. Testspieler), Simic (46. Sadeqi).

Am kommenden Samstag, 22. Jänner, empfangen die Aufhauser-Schützlinge an gleicher Wirkungsstätte zum nächsten Testspiel First Vienna FC 1894 (14:00 Uhr).

Foto: FC Liefering