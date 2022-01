Zum Ende seiner dritten Trainingswoche macht die Kapfenberger SV einen Wochenend-Trip ins slowenische Koper, wo der Tabellen-10. der Admiral 2. Liga zwei Testspiele in Form eines internationalen Kurzturniers (neben Gastgeber FC Koper und KSV nehmen auch der kroatische Erstligist HNK Gorica und der slowenische Zweitliga-Klub NK Dekani teil) absolvieren wird. Während KSV-Eigengewächs Martin Gschiel (Foto) nach langer Leidenszeit wieder ins Mannschaftstraining einstieg und seinen Vertrag bei den Falken verlängerte, braucht Chefcoach Vladimir Petrovic beim Vorbereitungsprogramm "Plan B".

„Derzeit ist es schwer mehrere Tage vorzuplanen. Letzte Woche fiel schon ein Spiel kurzfristig aus und auch der für Dienstag geplante Test wurde abgesagt. Dadurch müssen wir natürlich auch das Training immer wieder anders gestalten. Aber wir nehmen es wie es kommt, sind für alle Eventualitäten gerüstet und haben neben Plan A auch immer einen Plan B in der Hinterhand! Und deshalb hatten wir das Match gegen Mauerwerk vorverlegt und fahren dafür am Wochenende nach Slowenien, wo wir an einem Einladungsturnier teilnehmen und zwei Spiele auf Naturrasen absolvieren werden. Das ist eigentlich optimal für uns. Manchmal ist also auch Plan B nicht so schlecht“, grinst der 49-jährige Kroate, seit 14. November 2021 auf der Kommandobrücke der Falken. Nachsatz: „Wichtig ist nur, dass alle gesund bleiben und wir unser Vorbereitungsprogramm voll durchziehen können!“

Martin Gschiel mit Comeback und Vertragsverlängerung

Das will auch Martin Gschiel. Nach seiner schweren Knieverletzung hat sich der 19-jährige Linksverteidiger mit eisernem Willen zurückgekämpft und steht nach langer Reha-Phase wieder im Mannschaftstraining! Im Frühjahr will und wird das Kapfenberger Eigengewächs sein Comeback geben und wieder voll angreifen! Mit einem neuen Arbeitspapier in der Tasche! Der in Bruck an der Mur geborene, 1,75-Meter große Flügelspieler, der vor seinem Kreuzbandriss letzten Juli zum Stammpersonal zählte und bereits 27 Spiele für die KSV in Liga 2 bestritten hat, verlängert bei den Falken bis Sommer 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr!

„Ich bin natürlich sehr glücklich und dankbar, dass der Verein meinen Vertrag trotz Verletzung verlängert hat und auch in Zukunft auf mich setzt! Nach meinem Kreuzbandriss habe ich sehr hart gearbeitet und alles dafür getan, um wieder zurückzukommen“, berichtet Martin Gschiel. „Ich denke, ich bin auf einem guten Weg und ich hoffe, dass ich der Mannschaft im Frühjahr wieder helfen kann. Ich bin Kapfenberger und daher sehr stolz noch länger das Falken-Trikot tragen zu dürfen!“

Foto: KSV