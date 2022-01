Beim Testspiel im OÖ-Duell zwischen dem FC Wels und FC Blau-Weiß Linz kam der Tabellenfünfte der Admiral 2. Liga bei widrigen äußeren Bedingungen und extremen Wind zwar zu einem 7:1-(Halbzeit 3:1-) Kantersieg, beklagte jedoch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Stürmer Anteo Fetahu (Foto), der kurz vor Spielende umknickte. FIFA-Schiedsrichter Manuel Schüttengruber pfiff daraufhin die Partie drei Minuten früher ab. Der Regionalligist beendete nach einem Ausschluss kurz nach der Pause die Partie zu Zehnt. Blau-Weiß-Chefcoach Gerald Scheiblehner freute sich zwar über 16 Tore in zwei Testspielen binnen vier Tagen, doch ärgerte sich auch, wie er gegenüber Ligaportal betonte.

In der Huber-Arena in Wels machte der Zweitligist aus der Stahlstadt da weiter, wo die Scheiblehner-Schützlinge unweit entfernt in Wallern am Mittwochabend aufgehört hatten. Nach dem 9:0 beim OÖ-Ligisten präsentierte sich der amtierende Meister der 2. Liga wieder in prächtiger Torlaune und hat nun in den beiden ersten Testspielen des Jahres und binnen vier Tagen 16 Tore auf dem Konto stehen.

Das erfreute Blau-Weiß-Chefcoach Gerald Scheiblehner, der wieder 20 Feldspieler einsetzte, zwar, doch ansonsten fand der 44-Jährige auf Nachfrage von Ligaportal Kritik an seinen Schützlingen : "Das Ziel ohne Gegentor zu bleiben, haben wir nicht erreicht. Das ärgert mich etwas. Auch die Leistung mit Ball war etwas zu unpräzise. Von Einsatz und Engagement bin ich zufrieden, doch noch nicht mit der Genauigkeit."

Foto: pictureshooting.AT/Albert Mikovits