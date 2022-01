Im zweiten Testspiel des Cashpoint-Trainingslagers in Belek/Antalya ringt der Tabellendritte der Admiral 2. Liga, Floridsdorfer AC, dem zweifachen polnischen Meister Slask Wroclaw, im deutschsprachigen Raum auch Slask Breslau genannt, ein 0:0 ab. João Oliveira vergibt nach einer Spielstunde nach an ihm selbst verursachten Foulelfmeter sogar die Führung und damit einen möglichen Sieg. Am Sonntag fliegen die Wiener wieder retour.

Die Anfangsphase gehört dem Tabellenzehnten der Ekstraklasa, wobei ein Distanzschuss nur hauchzart das Kreuzeck verfehlte (8. Min.). Drei Minuten später zielt Thomas Komornyik mit einem beherzten 20 Meter-Schuss über das Tor. Mitte der ersten Hälfte haben die Blau-Weißen dann zwei Mal im Glück, denn zunächst treffen die favorisierten Polen nur die Latte (21.), ehe in der 33. Minute Keeper Lukas Gütlbauer sein Team mit einer guten Parade vor einem Rückstand bewahrt.

Dreifach-Torchance für eingewechselten João Oliveira - darunter ein Foulelfmeter

Die Trainer Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov nehmen für den zweiten Spielabschnitt diverse Spieler-Wechsel vor. João Oliveira, einer der Eingewechselten, sorgt sogleich für Aufsehen, als der 1,90-Meter große Portugiese den Ball sehenswert mit der Brust annimmt und direkt abzieht (52.) - gehalten. Fünf Minuten später wieder findet der 23-jährige Mittelstürmer erneut im polnischen Schlussmann seinen Meister. Und Oliveira zum Dritten...in der 60. Minute wird der Top-Torschütze des FAC (sechs Tore im Herbst in 12 Einsätzen) im Strafraum zu Fall gebracht, setzt den fälligen Strafstoß jedoch neben das Tor.

Elias Felber per Kopf (63.), Marco Krainz per Freistoß (77.) und Marcel Monsberger mit einer Doppelchance beim anschließenden Corner (77.) finden weitere gute Torchancen auf eine mittlerweile sogar verdiente Führung vor. Auch die Polen drängen zum Ende der Partie noch einmal auf den Sieg, es bleibt aber beim 0:0-Remis. Für den FAC ist das Unentschieden ein Achtungserfolg und gelungener Abschluss des Winter-Trainingslagers in Belek.

FAC-Coach Aleksandar Gitsov: „Wir wollen bewusst gegen einen starken Gegner testen, um uns schon einmal bestmöglich auf das einzustellen, was uns in zwei Wochen beim WAC erwartet. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Burschen heute aufgetreten sind und vor allem im zweiten Durchgang der Führung oft sehr nahe waren."

FAC Wien: Gütlbauer (46. Spari)- Becirovic (K) (46. Rechberger), Bubalovic, Puchegger (18. Ungar/ 46. Krasniqi)), Gassmann (46. Maier) – dos Santos (70. Petkovic), Krainz (79. Petrovic), Rasner – Monsberger, Komornyik (46. Felber) – Schmid (46. Oliveira).

