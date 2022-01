Nach den erfolgreichen Testspielen als "Sparringspartner" der Bundesligisten SK Rapid Wien (4:2) und SV Ried (1:1) blieb der SK Vorwärts Steyr, Tabellenletzer der Admiral 2. Liga, auch im dritten Match 2022 und wiederum auswärts unbesiegt. Und wie schon in Hütteldorf gab es beim zweiten Wien-Trip im Jänner einen Sieg, diesmal für das Team von Chefcoach Daniel Madlener beim Regionalliga-Ost-Verein Wiener Sport-Club mit 3:2.

Abwehrchef Alberto Prada brachte die Gäste am Kunstrasen des WSC-Trainingszentrums nach einem Freistoß von Kevin Brandstätter in Führung, ehe Pajaczkowski mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck ausglich (34.). Nur eine Minute später staubte Can Alak zum 1:2-Pausenstand ab.

Der Dritte der Regionalliga Ost hielt weiter wacker dagegen und kam durch Küssler erneut zum Ausgleich (73.), ehe Ried-Leihspieler Julian Turi nach Freistoß-Flanke von Oliver Filip per Kopfball zum 3:2-Matchwinner für die Gäste wurde (82.).

Chefcoach Daniel Madlener: „Das Spiel hat gute Erkenntnisse gebracht, toll ist auch, dass wir einen Sieg eingefahren haben. Phasenweise haben wir sehr gut gespielt, trotzdem habe ich viel Verbesserungspotenzial gesehen. Wir müssen uns weiter steigern. Mit der bisherigen Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, weil jeder einzelne sehr gut arbeitet, ein Zug in der Mannschaft ist und Feuer entsteht.“

Wiener Sport-Club – SK BMD Vorwärts Steyr 2:3 (1:2)

Vorwärts (4-3-3): Staudinger; Lageder, Sahanek (46. Turi), Prada, Halbartschlager (46. Ezeala); Mayr-Fälten (46. Fischer), Pasic, Brandstätter (64. Sivrikaya); Filip, Alak, Günes. Ersatz: Turner. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (24.) Prada (Brandstätter/Freistoß), 1:1 (34./Freistoß) Pajaczkowski, 1:2 (35.) Alak (Mayr-Fälten), 2:2 (73.) Küssler, 2:3 (82.) Turi (Filip/Freistoß).

Samstag, 22. Jänner 2022; Trainingszentrum Wiener Sport-Club; SR Stanislav Dyulgerov; Krzysztof Korek, Wassil Vasilev.

Die nächsten Testspiele: Samstag, 29. Jänner, in Bayern gegen Wacker Burghausen; in Vöcklamarkt (1. Februar) und im bayrischen Unterhaching (3. Februar).

Tolga Günes kommt - David Gonzales Paz und Philipp Ablinger (Leihe an Union Dietach) gehen

Tolga Günes überzeugte in den letzten Trainingswochen und Testspielen gegen den SK Rapid sowie die SV Ried, erzielte Günes in Hütteldorf in der 13. Minute den Ausgleichstreffer und erhält bei Vorwärts Steyr einen Vertrag bis Sommer (+ Option). „Tolga hat in den Trainings und Spielen einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Er ist ein sehr dynamischer Spieler mit einem guten Speed und verfügt über Zweitligaerfahrung. Mit ihm werden wir variabler. Dass er uns sofort weiterhelfen kann, hat er in den letzten Wochen gezeigt“, so Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter.

Der 24-jährige hat die Akademie beim SK Rapid durchlaufen. Nach Stationen bei FC Admira II, SV Schwechat und Mauerwerk kam Tolga Günes im Juli 2019 schließlich zum Zweitligisten FAC. Seit einem halben Jahr war er vereinslos. Aus familiären Gründen stand der Fußball kurzfristig an zweiter Stelle. „Meinen Traum vom Fußballspielen hab ich dennoch nie aufgeben. Ich habe mich die ganze Zeit über fit gehalten und selbstständig jeden Tag zwei mal trainiert“, erzählt Tolga Günes. Auch andere Vereine hatten Interesse an Tolga Günes. Entschieden hat er sich jedoch für den SKV. „Ich werde alles geben damit wir den Klassenerhalt schaffen und auch nächste Saison noch in der zweiten Liga spielen“, gibt er die klare Richtung seiner kurzfristigen Ziele vor.

Der Vertrag mit David Gonzalez Paz wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Philipp Ablinger wechselt bis zum Saisonende zur Union Dietach in die Landesliga Ost. „Philipp soll möglichst viel Spielpraxis sammeln und den Dietachern beim Aufstieg in die OÖ-Liga helfen“, so Jürgen Tröscher zu den Beweggründen der Leihe.

Fotos: SK Vorwärts Steyr