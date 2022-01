Testspiel-Doppel am Samstagnachmittag daheim gegen zwei Tiroler Regionalligisten für den FC Wacker Innsbruck, der als Tabellenachter in der Admiral 2. Liga überwintert. Die Elf von Interimstrainer Masaki Morass siegte zunächst kurz nach Mittach mit 4:2 über den FC Kufstein und hernach mit 1:0 über den SC Imst.

Bei stark winterlichen Bedingungen wurde jeweils zwei Mal 35 Minuten gespielt, wobei jeder Akteur des Tiroler Zweitligisten insgesamt 70 Minuten am Platz stand. Einige Spieler der zweiten Mannschaft kamen zudem zum Einsatz. Ein erfreulicher Auftakt ins Frühjahr. Das nächste Testspiel findet am Donnerstag in Nürnberg statt.

FC Wacker Innsbruck vs. FC Kufstein 4:2 (1:2)



Tore: 0:1 Pfeifer (3.), 1:1 Gründler (8.), 1:2 Hofmann (25.) 2:2 Holz (48.), 3:2 Jamnig (57.), 4:2 Gründler (61.).

Aufstellung: Knaller - Babic, Hupfauf, Kopp, Joppich - Abazovic, Holz, Klieber - Jamnig, Gründler, Zaizen

FC Wacker Innsbruck vs. SC Imst 1:0 (1:0)

Tor: Tekir (10.)

Aufstellung: Eckmayr (36‘ Gabl) - Jaballah, Hager, Dosch, Doski - Hubmann, Klieber (36‘ Odobo), Demeter - Soares, Koni, Tekir

Es fehlten: Grujcic, Gallé, Toptorjäger Ronivaldo (verletzt - Vorsichtsmaßnahme), Martic (Covid erkrankt), Meusburger (private Gründe)

Foto: FC Wacker Innsbruck