Nach der Präsentation von Defensivspezialist Christoph Schösswendter am Samstag legt Zweitligist FC Blau-Weiß Linz heute am Montag gleich noch einmal nach und gibt die Verpflichtung von Paul Mensah bekannt. Der 22-jährige, gebürtige Ghanese kam im Sommer 2018 aus seiner Heimat nach Österreich und sorgte in Kapfenberg früh für Furore. In drei Spielzeiten bei den Steirern absolvierte er 73 Zweitligapartien, in denen er 16 Tore erzielte. Er erhält die Nr. 10 bei den Linzern.

Im Bild Neuzugang Paul Mensah und Blau-Weiß Linz-Sportdirektor Tino Wawra.

Einige Bundesligisten hatten den pfeilschnellen und in der Offensive variabel einsetzbaren 1,78-Meter großen Akteur im vergangenen Sommer auf dem Radar – Mensah entschied sich aber für ein Auslandsabenteuer beim FC Botosani, Tabellenfünfter in der höchsten Liga von Rumänien, kam dort jedoch im Herbst so gut wie nicht zum Einsatz. Nun sicherten sich die Königsblauen die Dienste von Paul Mensah bis Juni 2023 mit der Option für ein weiteres Jahr.

Sportdirektor Tino Wawra zur Neuerwerbung: „Paul wollte ich schon vor einem Jahr aus Kapfenberg holen, er war einer der interessantesten Spieler in Liga 2. Damals hatte ich keine Chance, weil er auch Angebote aus der Bundesliga hatte. Leider hat er sich aber für ein Auslandsabenteuer entschieden und wurde nie glücklich. Jetzt ist er wieder auf mein Radar gekommen und ich bin glücklich dass er sich für uns entschieden hat. Er bringt extremen Speed mit und ist körperlich robust. Ein richtig unangenehmer Spieler für jeden Gegner.“

Trainer Gerald Scheiblehner: „Paul bringt viele Eigenschaften mit, die zu unserer Spielweise passen. Seine Schnelligkeit, seine Fähigkeiten im 1 gegen 1 und seine Torgefährlichkeit werden uns als Mannschaft weiterbringen. Ein großer Vorteil ist, dass er die Liga bereits gut kennt, deutsch spricht und weiß was ihn erwartet. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihm!“

Neuzugang Paul Mensah: „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe den Klub nach meinem Abgang aus Kapfenberg genau verfolgt und wollte trotz anderer Anfragen unbedingt hier herkommen. Und ich werde hart arbeiten, um dem Klub zu helfen, seine Ziele zu erreichen.“

Foto: FC Blau-Weiß Linz