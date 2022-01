Mit Christopher Kröhn verpflichtet der SK BMD Vorwärts Steyr bereits seinen vierten Winter-Neuzugang. Der 1,88-Meter große Offensivakteur wechselt leihweise bis Sommer von Regionalligist Mauerwerk zum Tabellenletzten der Admiral 2. Liga, der noch ein Nachtragsspiel gegen den SV Horn zu absolvieren hat (Samstag, 12.02., 14:30 Uhr). Der 22-jährige Wiener wird die Nummer 55 tragen und kann als Stürmer oder auf den Außenbahnen eingesetzt werden.

„Mit Christopher Kröhn bekommen wir einen weiteren variablen Spieler in der Offensive hinzu. Neben dem Tempo gefällt uns vor allem sein geradliniges Spiel. Besonders freut uns, dass er für die Herausforderung brennt und in den Einheiten gezeigt hat, dass er sich schnell akklimatisieren wird“, so Jürgen Tröscher, sportlicher Leiter (im Bild mit dem taufrischen Neuzugang).

Zum Kicken angefangen hat der beidfüßige Stürmer bei Red Star Penzing, über Vienna und Simmering hat er schließlich mit 17 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Es ging nach Istanbul zu Eyüpspor (damals 3. türkische Liga). „Es war eine tolle Erfahrung und ich habe sehr viel gelernt, auch wenn ich dort noch nicht so viel Spielzeit bekommen habe“, erinnert sich Christopher Kröhn an den ersten Höhepunkt seiner Karriere. Der Wiener hat türkische Wurzeln, seine Mutter ist Türkin, sein Vater Österreicher. „Meine Mutter hat schon immer Türkisch mit mir gesprochen. Meistens hab ich ihr auf Deutsch geantwortet. Die Sprache war in der Türkei also keine Herausforderung, wenn gleich ich erst dort gelernt habe, fließend zu sprechen. Ich war ein Jahr dort im Internat und habe mich sportlich sowie mental weiterentwickelt.“

Zivildienst im Krankenhaus geleistet

Der Präsenzdienst rief und Christopher Kröhn kam zurück nach Österreich, um seinen Zivildienst im Krankenhaus abzuleisten. Die Dienste im Krankenhaus waren nicht kompatibel mit dem Fußballtraining und so kickte er nebenbei beim SV Gmunden in der OÖ-Liga. Über Sieghartskirchen, FC Marchfeld und schließlich Mauerwerk ging es anschließend stetig bergauf...und mit dem neuen Jahr 2022 nach Steyr.

„Es hat mir hier bei der Vorwärts von Anfang an sehr gut gefallen. Die Mannschaft, die Trainer und die Verantwortlichen haben mich super aufgenommen“, freut sich Christopher Kröhn über seinen Sprung in die 2. Liga. „Jetzt heißt es volle Konzentration auf den Klassenerhalt und nächstes Jahr ordentlich angreifen. Auch wenn ich irgendwann noch höher spielen möchte, konzentriere ich mich immer auf die Gegenwart. Ich möchte meine Chance hier nutzen und mich als Stammspieler durchsetzen.“

Foto: SK Vorwärts Steyr