Packende Probungs-Partie zwischen Kapfenberger SV und DSV Leoben im Dienstagabend-Derby. Der Viertligist liegt im Test-Match zwei Mal vorn, ehe der Zweitligist das Spiel dreht. Doch die 3:2-Führung der Elf von Chefcoach Vladimir Petrovic hält nur bis zur 89. Minute, denn die Donawitzer haben noch eine Antwort! Und was für eine: in Person von Luca Pichler! Der DSV-Sommer-Neuzugang beschert per Last-Minute-Doppelpack binnen 60 Sekunden den Gäste-Sieg!

Betretene Mienen bei den Falken nach dem steirischen Testspiel-Derby, in dem Leoben den Gastgebern Last-Minute noch den Sieg raubte.

Die Kapfenberger SV dreht nach zweimaligem Rückstand (3. & 28.) die Partie und geht durch einen Doppelpack vom 18-jährigen Ivorer Mohamed Kone (24. & 76.) und einem Treffer von Winterneuzugang Anel Selimoski (74.), kam im Jänner vom FAC II, mit 3:2 in Führung. Doch die Falken bringen den Vorsprung nicht über die Zeit und kassieren kurz vor dem Abpfiff binnen 60 Sekunden einen bitteren Doppelschlag durch Luca Pichler.

Steirisches Test-Derby: KSV 1919 vs. DSV Leoben

Kunstrasen Fekete-Stadion, Keine Zuseher

Torfolge: 0:1 Perthel (3.), 1:1 Kone (24.), 1:2 Pecnik (28.), 2:2 Selimoski (74.), 3:2 Kone (76.), 3:3 Pichler (89.), 3:4 Pichler (90.)

KSV 1919: Thonhofer (46. A. Hofer) – Kurz (46. Graschi), Heindl, Olivier N´Zi, Mandler (85. Kofler) – Sylla (80. M. Hofer) – Bajrektarevic (46. Selimoski), Staber (75. Duric) – Kone (80. Sincek), Shabanhaxhaj (65. Jus), Wildbacher (60. Fauland).

Foto: KSV