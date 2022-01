Der SC Austria Lustenau hatte für kommenden Samstag gegen den deutschen TSV Berg, Tabellensiebter der Verbandsliga Baden-Württemberg, das nächste Vorbereitungsspiel geplant. Weil die heimischen Behörden eine Partie gegen einen ausländischen Amateurverein jedoch derzeit untersagen, spielt der Spitzenreiter der Admiral 2. Liga nun in der Schweiz gegen den SC Brühl.

Absolviert wird die Probe-Partie gegen den Drittligisten aus dem Land der Eidgenossen am Samstag um 14:30 Uhr in St. Gallen auf der Sportanlage Gründenmoos (neben Kybunpark). Zuschauer sind wie schon vor einer Woche in Vaduz erlaubt.

Für die Elf von Chefcoach Markus Mader ist es das vierte Vorbereitungsspiel in diesem Winter auf die Frühjahrsrunde. Zuvor: Austria Lustenau vs. WSG Tirol (Hohenems) 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Skrbo (86.), 1:1 Maak (90.); FC Vaduz vs. Austria Lustenau (Vaduz) 4:0 (2:0); FC Lauterach vs. Austria Lustenau (Lauterach) 0:1.

Foto: Austria Lustenau