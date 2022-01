Der SC Austria Lustenau und Vprotect machen ab sofort gemeinsame Sache. Der Tabelleführer der Admiral 2. Liga wird Abopartner des Start-Ups, welches in Lustenau beheimatet ist. Vprotect stattet den Verein monatlich mit FFP2-Masken für Spieler, Betreuer sowie Mitarbeiter aus – ebenfalls wird ein einzigartiges Masken-Recyclingssystem angeboten. In der Geschäftsstelle der Austria und zukünftig bei Heimspielen im Reichshofstadion können gebrauchte Masken in einer praktischen Sammelbox abgegeben werden.

Im Bild von links: Bernd Bösch (Vorstand SC Austria Lustenau), Spieler Domenik Schierl, Jörg Kathan (Geschäftsführer Vprotect), Enrico Grabher (Vprotect), Günter Grabher (Geschäftsführer Vprotect), Austria-Geschäftsführer Vincent Baur und Spieler Pius Grabher.

Vor kurzem hat Vprotect im Lustenauer Millennium Park ein neues Firmengebäude bezogen, in dem die Schutzmasken hergestellt werden. Sämtliche Materialen dafür, wie das sicherheitsrelevante Viren-Filter-Material, werden in Vorarlberg produziert. Die Herstellung von FFP2-Masken vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt am selben Standort ist europaweit einzigartig. Mit dieser Partnerschaft will der SC Austria Lustenau einen Beitrag zur Sicherheit und zum Umweltschutz leisten und als Botschafter für „Schutzmasken made in Vorarlberg“ auftreten. Ein weiterer Partner dieses nachhaltigen Projektes ist die Lebenshilfe Vorarlberg, welche sich für die Sortierung verantwortlich zeichnet.

Vprotect-Geschäftsführer Günter Grabher freut sich, dass die neu entwickelten Altmasken-Sammelboxen zukünftig auch im Reichshofstadion verwendet werden. „Mit der Unterzeichnung der FFP2 Umwelt und Sicherheitsvereinbarung, kurz „USV ABO“ freuen wir uns, nicht nur die Austria mit Masken aus Lustenau unterstützen zu dürfen, sondern mit unserem Masken-Recyclingsystem auch einen Beitrag zur Ökologie und Kreislaufwirtschat bieten zu können“, so Grabher.

Austria-Geschäftsführer Vincent Baur meinte: „Unser Verein hat sich die letzten Jahre dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben – umso mehr freut es uns, dass wir nun das einzigartige Masken-Recyclingsystem von Vprotect unterstützen dürfen. Wir tragen ab sofort die „Schutz masken made in Vorarlberg“ und sind als Lustenauer stolz, dass wir das Knowhow aus unserer Gemeinde künftig präsentieren können."

Foto: SC Austria Lustenau