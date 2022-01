Der FC Wacker Innsbruck, auf Rang 8 in der Admiral 2. Liga überwinternd, sagte wegen diverser Covid-Fälle das heutige Testspiel beim deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg ab. Beim "Club" war vor über zehn Jahren ja mal Michael Oenning Chefcoach. Der 56-jährige, gebürtige Nordrhein-Westfale könnte laut "Tiroler Tageszeitung" heute in Innsbruck landen und neuer Coach beim zehnfachen Östereichischen Meister und siebenmaligen ÖFB-Cup-Sieger werden.

Was das Testspiel im Frankenland betrifft, so sagten die Tiroler vorsorglich ab. Nachdem bereits beim Trainingsstart sechs Profis mit positiven Tests in Quarantäne waren, erwischte es nun auch die Kaderspieler Florian Kopp und Robert Martic sowie einige Betreuer plus ein Vorstandsmitglied. Das nächste Vorbereitungsspiel der Schwarzgrünen findet somit am kommenden Dienstag um 18 Uhr in Schwaz beim dortigen Regionalligisten statt.

Dann wohl nicht mehr mit Interimscoach Masaki Morass, sondern schon mit dem neuen FCW-Chefcoach. Stefan Reisinger wird es laut "TT" nicht - trotz fehlender Lizenz Wunsch-Trainer von Investor Michail Ponomarew. Nach der Übernahme des neuen Vorstandsteams unter Kevin Radi schien zunächst der 63-jährige deutsche Ernst Middendorp heißer Anwärter zu sein - daraus wurde nichts.

Westfälischer "Wandervogel"

Nun steht ein anderer deutscher Trainer mit Bundesliga-Erfahrung ante portas, solle angeblich heute in Innsbruck landen und dann gleich seiner neuen Mannschaft vorgestellt werden. Wie die "TT" weiß, handelt es sich um Michael Oenning, 56-jähriger "Wandervogel" mit Stationen beim VfL Wolfsburg, VfL Borussia Mönchengladbach (jeweils Co), 1. FC Nürnberg, Hamburger SV, Aris Saloniki und bis zum Jahreswechsel bei Ujpest Budapest. Dort wurde der gebürtige Coesfelder (Nordrhein-Westfalen) in der Saison 2020/2021 Ungarischer Cup-Sieger.

Spekuliert werden darf alternativ der 51-jährige Deutsche Josef Zinnbauer, der zuletzt in Südafrika bei den Orlando Pirates als Trainer tätig war.

Foto: IMAGO / Aleksandar Djorovic