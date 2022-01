Das erste von zwei Testspielen im Rahmen des Trainingslagers im spanischen El Saler (Provinz Valencia) endet für den FC Liefering mit einer späten 1:2-Niederlage gegen Valencia CF II. Die Spanier präsentierten sich in einer schwungvollen "Probe-Partie" als abgezockteres Team, während beim Tabellenzweiten der Admiral 2. Liga Chefcoach René Aufhauser notgedrungen auch noch seinen „Co“ Tobias Kern einzuwechseln hatte, nachdem sich zwei Testspieler verletzt hatten.

Die Premieren-Duftmarken in einer temporeichen und körperbetont geführten Partie setzten Jonas Krumreys Vorderleute: Erst verpasste Elias Havel die Führung, dann tauchte Dijon Kameri alleine vor dem Gehäuse auf, ehe der Unparteiische ein vorangegangenes Foul gesehen haben wollte und ihn zurückpfiff.

Nach dem Seitenwechsel folgten die Tore: Zeteny Jano drückte nach einem Konter über rechts entschlossen ab und markierte die Führung (63.)! Kurz darauf verletzte sich allerdings einer der beiden Lieferinger Testpiloten. Da ein Rücktausch nicht erlaubt war, sprang Assistenzcoach Tobias Kern in die Bresche. Nur Sekunden später musste der 35-Jährige mitansehen, wie ein 17-Meter-Freistoß von Jose David unhaltbar hinter Krumrey landete (74.). Es ging jetzt Schlag auf Schlag, Roko Simic blieb im Eins-gegen-Eins nur zweiter Sieger, der spanische Keeper parierte geistesgegenwärtig. Kurz vor dem Ende veredelte Valencia-Akteur Aleman gar eine Flanke aus kürzester Distanz (89.) – der Schlusspunkt.

Valencia CF II vs. FC Liefering 2:1 (0:0). Torschützen: Jose David (74.), Aleman (89.) bzw. Jano (63.)

FC Liefering: Krumrey – Klicnik (33. Atiabou), Baran (46. Moswitzer), Molnar (46. Gertig), Böckle (46. Ibertsberger) – Sahin (46. Bijelic), Rottensteiner (46. Testspieler/73. Kern), Sadeqi (46. Diakite), Kameri (46. Jano) – Testspieler (46. Berki), Havel (46. Simic).

Rene Aufhauser: „Diese Partie ging eigentlich in Richtung Unentschieden. Wir hatten gute Phasen, mussten aber auch einiges nachschärfen in Phasen, in denen wir hinterhergelaufen sind. Jetzt ist es im Hinblick auf den Frühjahrsstart wichtig, mit vollem Eifer dranzubleiben und den Schalter umzulegen. Tobias (Anm.: Kern) ist ,aus der Kälte‘ reingekommen, und wenn Roko querlegt, dann stellt er wahrscheinlich sogar auf 2:1. So knapp kann’s hergehen, für ihn war es sicher lässig!“

Foto: FC Liefering via Getty