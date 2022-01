Im ersten Testspiel nach dem Trainingslager in Belek/Antalya trennt sich der Tabellendritte der Admiral 2. Liga, Floridsdorfer AC, mit einem 1:1-Remis vom SV Stripfing. Beide Treffer gegen den Tabellenführer der Regionalliga Ost fallen im ersten Durchgang und werden von Stripfinger Spielern erzielt.

Trotz stürmischem Wind und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt starten beide Teams sehr schwungvoll in den Testlauf am FAC-Platz. Besonders gallig zeigt sich zunächst der Tabellenführer der Regionalliga Ost. So ist es auch die Mannschaft von Ex-FAC-Coach Hans Kleer, die durch Petar Zubak mit 1:0 (21.) in Führung geht.

Nur zehn Minuten später trifft erneut ein Stripfinger Spieler, allerdings in das eigene Tor. Nach einer Hereingabe in Richtung Joao Oliveira befördert schlussendlich Daniel Rosenbichler den Ball ins eigene Tor (31.). Kurz vor der Pause kommen die Blau-Weißen noch zu einer Doppelchance, doch beide hohen Hereingaben können von den Niederösterreichern im letzten Moment geklärt werden (44.).

Fehlende Effizienz im Abschluss in Halbzeit 2 beim FAC

Nach dem Seitenwechsel kommt der FAC immer besser in die Partie. Zunächst vergibt Patrick Puchegger per Kopf nach Maßflanke von Marco Krainz (51.), vier Minuten später vergibt Elias Felber freistehend per Kopf an der zweiten Stange die sicher geglaubte Führung (55.). Der Zweitligist kontrolliert die Partie nun zunehmen und lässt den Regionalligisten nur selten gefährlich vor das eigene Tor kommen.

Zehn Minuten vor dem Ende erkämpft sich der frisch in die Partie gekommene Leomend Krasniqi im Mittelfeld den Ball, verlagert prima auf den ebenfalls eingewechselten Anthony Schmid, dessen Hereingabe verpasst Deniz Pehlivan jedoch im Fünfmeterraum um Haaresbreite (80.). Der Schlusspunkt gehört dann Anthony Schmid selbst, der es in der 89. Minute mit einem flachen Linksschuss aus knapp 20 Metern versucht, doch auch hier bleibt der Torerfolg aus.

So bleibt es bei schwierigen äußeren Bedingungen beim 1:1-Remis. Ernst wird es für den FAC in genau einer Woche, wenn es im Rahmen des UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinales zum Bundesligisten Wolfsberger AC in die Lavanttal-Arena geht. Anpfiff am Freitag, den 4. Februar ist um 17 Uhr.

FAC Wien: Gütlbauer – Becirovic (K) (78. Josic), Bubalovic, Puchegger, Gassmann- Krainz, Rasner (55. Krasniqi) – Dos Santos (46. Schmid), Felber (60. Ungar), Maier (70. Rechberger) – Oliveira (70. Pehlivan).

Tore: 0:1 Zubak (21.), 1:1 Rosenbichler (31./ET)

Foto: FAC