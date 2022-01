Letzter Probegalopp beim SK Rapid II, bevor es für den Tabellen-11. der Admiral 2. Liga Mittwoch ins Trainingslager an die türkische Riviera gehen wird. Das Team von Checoach Stefan Kulovits besiegte im heimischen Trainingszentrum die B-Elf des tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko mit 5:2 (3:1). Rapid-Bundesliga-Kapitän Christopher Dibon (Foto) und Philipp Schobesberger kamen dabei nach langer Leidenszeit zum Comeback.

Das Spiel begann mit einer furiosen Startphase der Grün-Weißen. "Comebacker" Philipp Schobesberger platzierte einen Kopfball nach einem Kanuric-Freistoß zu unpräzise- der Gäste-Goalie packte zu (2.). Zwei Minuten später die frühe Führung, Zimmermann attackierte den Tormann beim Herausspielen gekonnt, eroberte den Ball und brauchte hernach nurmehr zur 1:0-Führung einschieben (4.). Augenblicke später setzte der Torschütze Kapitän Denis Bosnjak ein, sein Flankenball fand die Hand des Gegenspielers - Elfmeter. Benjamin Kanuric drosch die Kugel vom Punkt aus jedoch über die Latte (6.).

Die erste Hälfte war geprägt von viel Spielkontrolle und feinem Kurzpassspiel der Grün-Weißen trotz widriger Bedingungen. Eine der zahlreichen schönen Kombinationen war der Ausgangspunkt für das 2:0. Schobesberger schickte Zimmermann perfekt in die Tiefe, der legte noch quer auf Drago Savic, der nur noch einschieben brauchte (22.). Rapid II blieb dran.

Nach einer kurz abgespielten Ecke "tanzte" Benjamin Kanuric seinen Gegenspieler aus, scheiterte aus spitzem Winkel aber gleich zwei Mal: zuerst am Tormann, dann an der Latte (26.). Zehn Minuten später kamen die Gäste mit ihrer ersten echten Torchance zum Anschlusstreffer (36.). Postwendend verfehlte Denis Bosnjak das Tor um Zentimeter (37.), ehe Bernhard Zimmermann die Kugel nach einem Corner eroberte und Christopher Dibon in Torjäger-Manier zum 3:1-Pausenstand (45+1.) vollendete.

Kulovits-Burschen marschieren auch nach Seitenwechsel weiter

Mit vier Neuen aber demselben Offensivdrang kamen die Gastgeber aus der Pause. Leo Querfeld bediente Zimmermann mit einem sehenswerten Pass hinter die Abwehr und der 19-jährige Mittelstürmer schnürte den Doppelpack zum 4:1 (47.). Zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten und das immer rutschigere Geläuf wirkten sich dann auch auf das Spielgeschehen aus. In der 74. Minute vergaben auch die Tschechen - wie zuvor Rapid II - einen Elfmeter. 74.), ehe sie wenig später dann doch auf 4:2 (76.) herankamen.

Die "Rapid-Viertelstunde" läuteten die Grün-Weiß-Youngster mit einer Dreifachchance ein. Zwei Mal brachte Almer Softic aus kurzer Distanz den Ball nicht im Tor unter, dann scheiterte auch noch Nicolas Binder am am Boden liegenden Gäste-Keeper (83.). Der eingewechselte Stürmer fand kurz vor dem Ende erneut seinen Meister im gegnerischen Schlussmann (87.), vollendete aber im Anschluss aus der resultierenden Ecke zum 5:2-Endstand aus kurzer Distanz (88.).

SK Rapid II: Unger (63. Orgler); Zwickl, Tambwe-Kasengele (46. Querfeld), Dibon (46. Eggenfellner), Sulzbacher (63. Mercan); Bosnjak, Wunsch (63. Softic), Kanuric (46. Tepecik); Schobesberger, Zimmermann (63. Binder), Savic (46. Kirchmayer). Torschützen SK Rapid: Zimmermann (2), Savic, Dibon und Binder.

Foto: GEPA pictures/Wien Energie