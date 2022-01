Exakt zwei Wochen bevor die Admiral 2. Liga für den SK BMD Vorwärts Steyr mit dem Nachtragsspiel gegen den SV Horn weiter geht, trafen die Oberösterreicher am Samstag auswärts auf den bayrischen Regionalligisten Wacker Burghausen. Die Rot-Weißen siegten vor 100 Zuschauern durch Tore von Can Alak und Ikenna Ezeala mit 2:1. Damit wahrte das Zweitliga-Schlusslicht auch im vierten Testspiel in 2022 (allesamt auswärts) seinen "Nimbus der Unbesiegbarkeit": drei Siege, ein Remis!

Über weite Strecken verlief das Duell auf dem modernen Kunstrasen ausgeglichen. Zunächst hatten die Oberösterreicher ein Chancenplus, ab Minute 30 kam dann auch die Heimelf offensiv mehr zur Geltung. Beim Pausenstand von 0:0 wurden die Seiten gewechselt, Burghausen wechselte einmal komplett durch, während beim SKV heute 15 Spieler zum Einsatz kamen.

Michael Martin mit Assist-Doppelpack

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die Madlener-Elf etwas Anlaufschwierigkeiten, ging dann aber nach einem kapitalen Fehler in der Abwehr der Hausherren in Führung. Michael Martin legte quer, Can Alak schob zum 0:1 ein (63.). In der Folge gab es noch einige gute Möglichkeiten für den SKV, ein Konter führte zum 0:2 durch Ikenna Ezeala (81.). Burghausen gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (85.).

Zwei Vorbereitungsspiele stehen nun noch an. Am 1. Februar spielen die Rot-Weißen beim Regionalliga-Mitte-Klub Vöcklamarkt, zwei Tage später geht es zur Spielvereinigung Unterhaching (Regionalliga Bayern).

SKV-Trainer Daniel Madlener: Mit vielen Phasen des Spiels bin ich wirklich zufrieden. Man sieht viel von unserer Spielidee, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir wollen uns Schritt für Schritt weiter entwickeln und werden noch an einzelnen Details arbeiten. Am 12. Februar wollen wir gegen Horn ein Feuerwerk abbrennen. In den beiden kommenden Testspielen kann sich noch jeder für die Startelf empfehlen.

SV Wacker Burghausen – SK BMD Vorwärts Steyr 1:2 (0:0)

Vorwärts (4-3-3): Turner; Lageder (60. Halbartschlager), Sahanek, Turi, Fischer (46. Dombaxi); Martin, Pasic, Brandstätter (60. Mayr-Fälten); Filip, Alak, Sivrikaya (46. Ezeala). Ersatz: Staudinger. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (63.) Alak (Martin), 0:2 (81.) Ezeala (Martin), 1:2 (85.) Spanoudakis. - Samstag, 29. Jänner 2022; Sportanlage im Waldpark Lindach, 100 Zuschauer. SR Michael Hochrinner; Gerhard Ferlisch, Fabian Balasch.

