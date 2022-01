Der FC Mohren Dornbirn 1913 bekommt von Bundesligist SCR Altach zwei Offensivspieler. Amir Abdijanovic und Mario Stefel werden bis zum Saisonende ausgeliehen.

Amir Abdijanovic kehrt bis Saisonende zu seinem Stammverein zurück

Mit Abdijanovic kehrt ein Eigenbauspieler der Rothosen auf die Birkenwiese zurück. Der 20-Jährige lernte beim FCD das Fußballspielen und wechselte nach zwei Jahren in der VFV-Akademie in die Jugend des VFL Wolfsburg. Im vergangenen Sommer kehrte der beidbeinige Mittelstürmer nach Vorarlberg zurück und unterschrieb beim SCR Altach, wo er im Herbst sein Bundesligadebüt feierte. Mit Mario Stefel wechselt zudem ein ligaerfahrener Spieler auf die Birkenwiese. Der variabel einsetzbare Offensivspieler bestritt bisher 129 Spiele in der Admiral 2. Liga für den SC Wiener Neustadt und den SV Horn, in welchen er an 48 Treffern direkt beteiligt war. In der Bundesliga kommt der 25-Jährige auf vier Torbeteiligungen in 19 Spielen.

Stimmen:

Peter Handle, Sportlicher Leiter FC Mohren Dornbirn 1913:

„Dank der guten Zusammenarbeit mit dem SCR Altach konnten wird beide Spieler bis

Saisonende ausleihen. Amir Abdijanovic stammt aus unserem eigenen Nachwuchs. Vor seinem Wechsel zu Altach spielte der talentierte Stürmer vier Saisonen im Nachwuchs des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Mario Stefel ist ein variabel einsetzbarer Offensivspieler. Er war Kapitän beim Ligakonkurrenten SV Horn und hatte bei Altach 19 Bundesligaeinsätze. Wir wünschen Amir und Mario alles Gute für die Rückrunde.“

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter Altach:

„Für Amir ist es im Frühjahr wichtig, möglichst viele Spiele im Profibereich zu bestreiten. Er findet in Dornbirn ein bewährtes Umfeld vor, wird durch unseren Staff weiterhin begleitet und soll für die kommende Saison einen wichtigen Entwicklungsschritt machen. Amir hat sowohl im Training als auch in den Testspielen bereits gezeigt, welches Potential in ihm steckt.“



... zum Abgang von Mario Stefel:

„Für Mario war es wichtig, sich im Frühjahr wieder zeigen zu können, deshalb sind wir froh für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden zu haben und wünschen ihm alles Gute auf seinem weiteren Karriereweg.“



Amir Abdijanovic:

„Ich möchte die Leihe zum FC Dornbirn nutzen, um Spielpraxis zu sammeln und nach meinen Verletzungen Selbstvertrauen zu tanken. Darüber hinaus ist es für mich ein sehr spezielles Gefühl, das Trikot des Vereins tragen zu dürfen, bei dem ich als kleiner Junge mit dem Fußballspielen begonnen habe.“

Foto: SCR Altach