Am morgigen Mittwoch geht es für den Tross des SC Austria Lustenau für eine Woche an die türkische Riviera. In Side/Antalya will sich der Spitzenreiter der Admiral 2. Liga den Feinschliff für die in zweieinhalb Wochen beginnenden Frühjahrsrunde verschaffen. Zum Auftakt mit Runde 17 empfängt die Elf von Chefcoach Markus Mader am Samstag, den 19. Februar den Tabellensechsten SV Lafnitz.

Als Startschuss in das Trainingslager war eigentlich ein Vorarlberger Testspiel-Derby gegen den SCR Altach auf dem Programm gestanden – dies sagte der Bundesliga-Tabellenletzte jedoch kurzfristig ab und spielt stattdessen gegen den höherklassigen Verein Roter Stern Belgrad.

Ein passender Ersatz wurde für die Vorarlberger mit Kolos Kovalivka bereits gefunden. Die Partie gegen den ukrainischen Erstligisten wird am Sonntag über die Bühne gehen. Am darauffolgenden Dienstag wird noch gegen NK Široki Brijeg (1. Liga Bosnien) getestet, ehe es am Mittwoch dann zurück aus Antalya ins Ländle geht.

Foto: SC Austria Lustenau