Wie der SV Horn verlauten ließ, wird Philipp Breit zu S.P.A.L Ferrara nach Italien wechseln. Für den 18-jährigen Innenverteidiger mit dem Gardemaß von 2,02 Metern bietet sich mit dem Transfer aus der Admiral 2. Liga in die italienische Serie B eine große sportliche Chance.

Philipp Breit wechselt mit sofortiger Wirkung von den Niederösterreichern zum Tabellen 15. der Serie B und überzeugte die Vereinsverantwortlichen von Società Polisportiva Ars et Labor, kurz S.P.A.L., Ferrara in mehreren Trainingseinheiten vor Ort. Zur Belohnung folgte der Vertrag. Zunächst ist der 2-Meter Mann für die U19 von S.P.A.L in der Primavera I eingeplant. Bei den Vereinsfarben braucht er sich nicht umzustellen, da S.P.A.L Ferrara wie der SV Horn auch Blau-Weiß hat.

Der Abwehrspieler kam 2017 zum SV Horn, wo der Rechtsfuß vier Jahre lang das Nachwuchsleistungszentrum in Hollabrunn besuchte und eine top Ausbildung genoss. Seit der Saison 2020/21 zählte der nunmehr Neo-Italien-Legionär zum Kader der Profis und absovierte als Innenverteidiger fünf Spiele in der Admiral 2. Liga.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Es freut uns, dass Philipp diese große Chance bekommt und wir wünschen ihm bei SPAL viel Erfolg. Dieser Wechsel ist für den gesamten Verein und insbesondere für das NLZ eine super Sache und unterstreicht die gute Arbeit in unserem Nachwuchs.“

NLZ-Leiter Michael Hennebichler: „Wir sind natürlich alle sehr stolz auf Philipp und freuen uns über seinen Karrieresprung. Für das NLZ sind solche Transfers eine besondere Auszeichnung und eine Bestätigung für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit."

In seiner Presseaussendung bedankt sich der SV Horn bei Philipp Breit für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine sportliche Zukunft in Italien alles Gute!

Foto: SV Horn