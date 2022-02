Ob die Admiral Bundesligisten SK Rapid Wien, SV Ried oder Ost-Regionalligist Wiener SC und der deutsche Viertligist Wacker Burghausen und nun am 1. Februar-Abend Union Vöcklamarkt: Vorwärts Steyr ist bisher heuer nicht zu stoppen und verbuchte im fünften Winter-Testspiel - allesamt auswärts - bereits den vierten Sieg, bei einem Remis (in Ried). Beim Tabellensechsten der Regionalliga Mitte bescherten Ezeala und Alak dem Schlusslicht der Admiral 2. Liga einen 2:0-Sieg.

Diese erste Februar-Woche hat es für Vorwärts "in sich" und ist im Rahmen der sechswöchigen Wintervorbereitung die Intensiv-Trainingswoche, die anstelle des ursprünglich geplanten Trainingslagers abgehalten wird. Hier will sich das Team von Chefcoach Daniel Madlener den letzten Schliff für die am 12. Februar beginnende Meisterschaft mit dem Nachtragsspiel gegen den SV Horn holen. Mit den Begegnungen am Dienstag im OÖ-Duell in Vöcklamarkt und am Donnerstag in München-Unterhaching stehen auch die finalen Vorbereitungsspiele Nr. 5 und 6 an.

Ikenna Ezeala mit Tor und Assist - Ankick mit 20 Minuten Verspätung

Heftige Schneefälle im Hausruckviertel führten dazu, dass die Partie zwischen der Union Vöcklamarkt und dem SK BMD Vorwärts Steyr am Dienstagabend erst mit 20 Minuten Verspätung angepfiffen werden konnte. Bei schwierigen äußeren Bedingungen dominierte Vorwärts in Vöcklamarkt die erste Halbzeit und ging verdient in Führung. Nach Vorarbeit von Kevin Brandstätter von der linken Seite "hämmerte" der 20-jährige Ikenna Ezeala die Kugel zum 0:1-Pausenstand in die Maschen (37.)

Auch in den zweiten 45 Minuten ist der Zweitligist die bessere Mannschaft und erarbeitet sich noch einige Torchancen. Nach Vorarbeit von 1:0-Torschütze Ikenna Ezeala trifft der 22-jährige Leihspieler Can Alak (vom FC Zirl) mit einem Schuss ins lange Eck zum 0:2-Endstand (73.).

Trainer Daniel Madlener: "Es waren sehr schwierige Verhältnisse mit permanentem Schneefall, aber ein sehr guter und souveräner Auftritt von meiner Mannschaft. In dieser Woche geht es um die Feinjustierung und darum, dass wir an unseren Dingen kontinuierlich weiter arbeiten."

Union Vöcklamarkt – SK BMD Vorwärts Steyr 0:2 (0:1)

Vorwärts (4-3-3): Staudinger (46. Ravlija); Halbartschlager, Sahanek (46. Lageder), Turi (46. Pasic), Dombaxi (46. Fischer); Mayr-Fälten, Brandstätter, Günes (46. Martin); Sivrikaya (46. Filip), Kröhn (46. Alak), Ezeala. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 0:1 (37.) Ezeala (Brandstätter), 0:2 (73.) Alak (Ezeala).

Dienstag, 1. Februar 2022; Black-Crevice-Stadion Vöcklamarkt, 30 Zuschauer. SR Dieter Muckenhammer; Armin Dukic, Iljmen Kuljici.

Foto: SK Vorwärts Steyr