Der FC Juniors OÖ vermeldet gleich Winterneuzugänge im "Doppelpack": Mittelfeldspieler Marco Kadlec wechselt von Admiral Bundesligist FC Flyeralarm Admira nach Pasching. Auch Dino Kovacevic verstärkt die Juniors und kommt auf Leihbasis vom OÖ-Ligisten ASKÖ Oedt zum Tabellenvorletzten der Admiral 2. Liga.

Von links: Marco Kadlec, FCJ-Cheftrainer Manuel Takacs und Dino Kovacevic

Marco Kadlec, der am 28. Februar 22 Jahre wird, verfügt über Erfahrung in der Bundesliga sowie ÖFB-Nachwuchs-Teams und wurde in den Jugendteams der Admira ausgebildet. Der offensive Mittelfeldspieler kam für die Panther bereits 33 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Auch für Österreichs Nachwuchs-Nationalteams (U16 bis U19) lief Marco Kadlec auf.

In der Saison 2017/18 war Marco Kadlec Teil der Admira-Mannschaft, die sich den Meistertitel in der U18-ÖFB-Jugendliga sichern konnte. In der Folgesaison war er zwei Mal in der UEFA Youth League gegen den RSC Anderlecht im Einsatz.

Nun wechselt der zentrale Mittelfeld-Spieler zum FC Juniors. „Mit Marco bekommen wir einen Spieler, der am Platz sehr präsent ist und seine Rolle modern interpretiert. Mit seiner Bundesliga-Erfahrung wird er uns weiterhelfen können“, sagt FCJ-Cheftrainer Manuel Takacs.

Dino Kovacevic wechselt leihweise nach Pasching

Der 22-jährige Oberösterreicher stammt aus dem Nachwuchs von Vorwärts Steyr, wo der Mittelfeldspieler auch einen Einsatz in der zweiten Liga verbuchen konnte. Seit Winter 2020 lief Dino Kovacevic für den ASKÖ Oedt auf.

Cheftrainer Manuel Takacs über den Transfer: „Dino Kovacevic ist ein Spieler, der in Ballbesitz sehr viele Qualitäten mitbringt. Er ist ein oberösterreichisches Talent und wird bei uns die Chance bekommen, zurück in den Profisport zu kehren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dino.“

Foto: FC Juniors OÖ