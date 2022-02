Fabio Markelic wechselt leihweise bis zum kommenden Sommer vom Bundesligisten Austria Klagenfurt nach Tirol. Der FC Wacker Innsbruck, der als Tabellenachter der Admiral 2. Liga überwintert, sichert sich zudem eine Kaufoption für den 20-jährigen Kärntner. Binnen weniger Stunden ist der Youngster nach Noah Lederer der zweite, junge Winterneuzugang für das Team von Neo-Chefcoach Michael Oenning.

Fabio Markelic, geboren am 9. August 2001 in Villach, begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des SC Reichenau/Falkert. Später durchlief der 1,80-Meter große Mittelfeldspieler sämtliche Jahrgänge der Akademie vom Wolfsberger AC, ehe ihm der Sprung in den Profifußball zu Austria Klagenfurt gelang.

Für die Violetten aus Kärnten absolvierte der Linksfuß in den vergangenen beiden Jahren 17 Spiele in der 2. Liga, sechs Spiele in der Admiral Bundesliga, sowie sieben Spiele im ÖFB Cup und konnte dabei einen Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten.

Selcuk Cosun (Sport und Finanzen Wacker): „Mit Fabio Markelic ist es uns gelungen einen sehr talentierten Spieler für unseren Verein zu gewinnen, der bereits über Erfahrungen in der zweiten und ersten österreichischen Fußballbundesliga verfügt. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und wird unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten mit Sicherheit verstärken!“

Neuzugang Fabio Markelic: „Ich freue mich auf ein neues Kapitel beim FC Wacker Innsbruck. Für meine Entwicklung ist es wichtig, dass ich so viel wie möglich Spielpraxis bekomme und diese Chance möchte ich in Innsbruck unbedingt nutzen. Ich bin hochmotiviert und werde alles geben, damit wir gemeinsam erfolgreich sind!“

Foto: FC Wacker Innsbruck