Die "Boy-Group" an österreichischen Winter-Talente-Neuzugängen beim FC Wacker Innsbruck wächst weiter. Nach den 20-jährigen Noah Lederer und Fabio Markelic folgt mit ÖFB-U21-Teamspieler Julian Buchta binnen zwei Tagen der Dritte im Bunde beim Tabellenachten der Admiral 2. Liga. Der 21-jährige Mödlinger stammt aus der Talenteschmiede des FC Flyeralarm Admira und wechselt vom Bundesliga-Elften auf Leihbasis bis Sommer zum Team von Neo-Chefcoach Michael Oenning. Darüber hinaus sichern die Tiroler eine Kaufoption für den Abwehrspieler.

Julian Buchta, geboren am 11. Juli 2000 in Mödling, startete seine Fußball-Laufbahn in der Jugend des SC Brunn, ehe der Rechtsverteidiger 2013 in den Nachwuchs der Admira wechselte. Bei den Niederösterreichern durchlief er sämtliche Teams, bis ihm 2020 der Sprung in die Profiabteilung gelang. Dort kam er bereits zu ersten Einsätzen in der Bundesliga.

Außerdem ist Julian Buchta seit 2014 fixer Bestandteil diverser Nachwuchsnationalteams - zuletzt spielte er unter Werner Gregoritsch im U-21 Nationalteam und kam in der EM-Qualifikation beim Spiel gegen Estland zum Einsatz.

Selcuk Cosun (Sport und Finanzen Wacker): „Die Möglichkeit einen aktuellen Nachwuchsteamspieler zu verpflichten, wollten wir unbedingt nutzen! Julian Buchta ist in der Abwehr flexibel einsetzbar und wird uns so auf dieser Position breiter aufstellen. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen kann.“

Julian Buchta: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum FC Wacker Innsbruck geklappt hat. Ich möchte mich hier beweisen und natürlich so viele Spiele wie möglich absolvieren. Ich bin mir sicher, dass mehr Qualität in der Mannschaft steckt, wie der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Ich werde versuchen meinen Teil dazu beizutragen, damit wir zurück in die Erfolgsspur zu kommen!“

Foto: FC Wacker Innsbruck