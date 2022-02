Der FC Wacker Innsbruck vermeldet binnen weniger Tage mit heutigem Sonntag die Winter-Neuzugänge Nummer Vier und Fünf. Dabei kehren diesmal Tiroler Talente zurück zum Traditionsklub. So kommt der 18-jährige Felix Mandl leihweise (inkl. Kauf-Option) bis Saisonende von Liga-Konkurrent FC Juniors OÖ zum Tabellenachten der Admiral 2. Liga retour zurück. Auch der 17-jährige Tizian Valentino Scharmer, zuletzt in der Akademie mit Einsätzen, wird ab sofort ins Training der Profis um Neo-Chefcoach Michael Oenning integriert.

Felix Mandl (oberes Foto), geboren am 5. Juni 2003, stammt aus der Jugend des TSV Fulpmes. Über den FC Wacker Innsbruck-Nachwuchs gelang dem Mittelstürmer der Sprung in die Akademie Tirol, in der der aktuelle ÖFB-U-18-Teamkaderspieler sämtliche Jahrgänge durchlief. Im Winter 2020 folgte die Rückkehr zum Tiroler Traditionsverein, wo der 1,77-Meter große Tiroler zu ersten Einsätzen in der 2. Liga kam. Im vergangenen Sommer folgte der Schritt zu den Juniors OÖ, für die er in der zweiten Liga in der abgelaufenen Herbstsaison zu fünf Kurzeinsätzen (gesamt 39 Spielminuten) kam.

Tizian Valentino Scharmer, geboren am 13. Februar 2004 kommt aus dem eigenen Nachwuchs des FC Wacker Innsbruck. Über die Akademie Tirol gelang dem gebürtigen Innsbrucker ein Transfer zum deutschen Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Im Sommer 2021 kehrte der ÖFB-U18-Mittelfeldspieler (drei Einsätze für "Rot-Weiß-Rot") zum FC Wacker Innsbruck zurück und sammelte in der AKA Tirol Spielpraxis.

Tizian Valentino Scharmer

Selcuk Cosun (Sport und Finanzen Wacker): „Es war unser Ziel junge Tiroler Talente zunehmend in die Profiabteilung zu integrieren. Mit der Rückkehr von Felix Mandl und Tizian Valentino Scharmer ist es uns gelungen, zwei vielversprechende Talente wieder für uns zu gewinnen. Wir wollen sie aufbauen, ihnen eine Perspektive aufzeigen und später im Optimalfall langfristig an den Verein binden.“

Felix Mandl: „Ich bin sehr froh, dass die Rückkehr zu meinem Heimatverein zustande gekommen ist. Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und nun liegt es an mir, mich zu beweisen. Ich werde Vollgas geben, um so viel Einsatzzeit wie möglich zu bekommen.“

Tizian Valentino Scharmer: „Ich freue mich ab sofort bei der Profiabteilung dabei zu sein. Ich möchte diese Chance nutzen und mich im Profifußball etablieren und durchstarten!“

