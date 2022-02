Deadline-Day in Fußball-Österreich in punkto Winter-Transfers am heutigen Montag, an dem der FC Blau-Weiß Linz mit Fally Mayulu seinen sechsten Winter-Neuzugang vermeldet. Der 19-jährige, französische Mittelstürmer soll beim Tabellenfünften der Admiral 2. Liga für Tore sorgen.

V. li.: Sportdirektor Tino Wawra, Neuzugang Fally Mayulu und Trainer Gerald Scheiblehner.

Nach dem Abgang von Top-Torjäger Stefano Surdanovic zum Bundesligisten FC Flyeralarm Admira wurde die Situation bei den Königsblauen im sportlichen Bereich noch einmal neu bewertet und am heutigen Montag eine finale Entscheidung dazu getroffen. Der FC Blau-Weiß Linz bessert in der Offensive noch einmal nach und sichert sich die Dienste des 19-jährigen Fally Ayulu. Der Medizincheck ging am heutigen Vormittag über die Bühne und im Anschluss wurde der Vertrag, welcher bis zum Ende der Saison mit der Option auf ein weiteres Jahr läuft, unterzeichnet.

Bienvenue à Linz Fally Mayulu!

Der 1,93m großgewachsene Franzose, dessen Bruder Senny Mayulu in der U-17-Mannschaft vom Championsleague-Klub Paris Saint Germain spielt, kam im Herbst 2020 von der Jugend des RC Lens in die Deutsche Bundesliga zum VFL Wolfsburg, wo der Rechtsfuß die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord unterstützte. Seit Sommer war der französische Hüne vereinslos.

Sportdirektor Tino Wawra & Trainer Gerald Scheiblehner unisono: "Wir haben uns nach dem Abgang von Stefano Surdanovic entschieden, nochmals im Sturm zu reagieren. Mit Fally Mayulu bekommen wir einen Sturmtypen, der uns bisher im Kader noch gefehlt hat. Er ist ein echter Mittelstürmer, körperlich robust, sehr groß und auch die Sprintwerte können sich sehen lassen. Wir sind absolut überzeugt, dass Fally genau das ist, was wir brauchen und er macht unseren Kader sicher noch einmal stärker.“

Fally Mayulu zu seinem Wechsel: „Ich freue mich extrem auf Linz und kann es kaum erwarten am Dienstag erstmals mit der Mannschaft zu trainieren. Ich werde alles reinhauen, was ich habe. Das Projekt Blau-Weiß Linz hat mich vom ersten Gespräch an überzeugt.“

Foto: FC Blau-Weiß Linz